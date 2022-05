Jahreshauptversammlung der Metzgerinnung

Bernhard Hubers Vorgänger Engelbert Jais (rechts) erhielt in Anerkennung seiner 15-jährigen Tätigkeit als Obermeister eine Urkunde. © Metzler

Luttenwang – Einweggeschirr, Strohhalme und Trinkbecher aus Kunststoff gehören schon bald der Vergangenheit an. Um Plastikmüll zu reduzieren und die Meere zu schonen, hat das EU-Parlament ein Verbot von Wegwerfprodukten auf den Weg gebracht. Doch wohin mit dem Essen vom Imbiss beim Metzger, wenn die Einweg-Essensboxen verboten werden?

Metzgermeister Bernhard Huber stellte in Luttenwang bei seiner ersten Jahreshauptversammlung als neuer Obermeister der Brucker Metzgerinnung die ab 1. Januar 2023 geltende Verpackungsverordnung seinen Mitgliedern vor. Der Verbraucher könne zwar derzeit wohl noch auf das Einweggeschirr bestehen, aber ab 2023 sind alle Anbieter von To-Go-Speisen verpflichtet, eine Mehrweg-Option als Alternative zur Einwegverpackung anzubieten.



Huber präsentierte dazu den Mitgliedern ein Mehrweg-Pfand-System einer Firma, die eigens für das Metzger-Handwerk spezifische Behältnisse in ihr Programm aufgenommen hat. Gegen eine Pfandgebühr von fünf Euro erhält der Verbraucher dann seine Speisen von der „warmen Theke“.



Anerkennung für 15-jährige Tätigkeit als Obermeister

Hubers Vorgänger, Engelbert Jais, erhielt in Anerkennung seiner 15-jährigen Tätigkeit als Obermeister durch seinen Nachfolger eine Urkunde sowie eine Silberne Nadel von der Handwerkskammer für München und Oberbayern überreicht.



Huber stellte in seinem ersten Bericht als Obermeister die besondere Unterstützung des Fleischerverbandes Bayern während der Corona-Pandemie heraus. Es sei schon fantastisch, wie schnell der Verband die Innungen über die neuesten gesetzlichen Auflagen informierte. „Teilweise erhielten wir mitten in der Nacht die E-Mails mit den neuesten Bestimmungen.“



Akzeptiert wurde von den Mitgliedern die von Huber mitgeteilte Beitragserhöhung durch den Fachverband, die aufgrund einer Umstellung auf Grundbetrag und Zusatzbeitrag notwendig wurde. Die Erhöhung hat allerdings auch zur Folge, dass sich der Innungsbeitrag erhöht.



Höfelsauer spricht über Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg

Kreishandwerksmeister Franz Höfelsauer ging in seinem Grußwort auf die durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg verursachte Kostenexplosion im Metzger-Handwerk ein. Zu schaffen machte den Handwerksbetrieben nach wie vor der Facharbeitermangel. Er freue sich, dass nach zwei Jahren Pause, die erste Freisprechungsfeier am 13. September in Präsenz durchgeführt werden kann.

