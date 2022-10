Jahreshauptversammlung des Hospizvereins Germering

Von: Eva Lindemann

Der Hospizverein wählte einen neuen Vorstand. © Hospizverein

Germering – Mit dem Grußwort des Oberbürgermeisters Andreas Haas startete das diesjährige Programm der Jahreshauptversammlung des Hospizvereins voller Neuerungen.

Einige der meist langjährigen Vorstandsmitglieder haben sich in den Ruhestand verabschiedet und der Vorstand wurde aufgrund dessen neu gewählt. Helmut Ankenbrand wurde zum Vorsitzenden gewählt, Elizabeth Braams ist seine Stellvertreterin. Karin Lehner ist Dritte Vorsitzende, neuer Schatzmeister ist Lothar Richter. Monika Huber-Tiefnig bleibt Schriftführerin, Beisitzer sind Andreas Iselt, Ingrid Jasperbrinkmann, Gabriele Kern, Quirin Linhuber und Sina Muscholl. Alle bisherigen Amtsinhaber, die den Verein lange tatkräftig unterstützt haben, wurden entsprechend gewürdigt. Ein besonderer Dank ging an Dr. Peter Braun.

Gründungsmitglied Dr. Peter Braun ist nun Ehrenmitglied des Hospizvereins. © Hospizverein

Braun war Gründungsvorstand des Vereins und hat diesen 22 Jahre als Vorsitzender geleitet. Seinem Engagement und seiner zähen Verhandlungstaktik ist es zu verdanken, dass in Germering im Mai 2022 eine stationäre Hospizeinrichtung im Max-und-Gabriele-Strobl-Haus eröffnen konnte. Auch die ehrenamtlichen Hospizbegleiter des Vereins unterstützen die stationäre Einrichtung täglich. Der lange Applaus für Peter Braun zeigte wie beliebt und geschätzt er ist und wie sehr seine Tatkraft gesehen wird. Einstimmig wurde er vom Verein zum Ehrenmitglied ernannt.

Neuer Grundkurs für Hospizbegleitungen

Der Vortrag von Tina Lamprecht über das stationäre Hospiz (der Hospizverein ist mit 52 Prozent an der gGmbH beteiligt) sowie ein Bericht der Koordinatorinnen über Gewinnung, Ausbildung und Einsatz der ehrenamtlichen Begleiter rundeten das Programm ab. Ein neuer Grundkurs für Hospizbegleitungen findet am 11. November statt. Anmeldungen sind noch möglich unter Telefon 089 17102955. Auch der Finanzbericht über den Verein durfte nicht fehlen. Im Jahr 2021 kam es aufgrund eines Gründungszuschusses an das stationäre Hospiz in Höhe von 50.000 Euro und einem kriminellen Hackerangriff, der den Verein 5.000 Euro kostete, zu einem Verlust von 31.000 Euro. Dieser kann durch Rücklagen abgedeckt werden. Dennoch ist der Verein weiterhin auf Spenden angewiesen.

