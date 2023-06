Wie viel Herz hat Bayern?

Von: Claudia Becker

Moderator Tilmann Schöberl in Fürstenfeldbruck: Die Fernsehsendung „Jetzt red i“ wurde in der Marthabräu Festhalle aufgenommen. © Claudia Becker

Fürstenfeldbruck – Das Thermometer in der Festhalle zeigt rund 27 Grad an – perfektes Biergartenwetter, eigentlich. Dieser Besuch musste am Mittwoch, 7. Juni, jedoch auf einige Landkreisbürger warten – waren sie doch Teil der Fernsehsendung „jetzt red i“ des Bayerischen Rundfunks.

Neben Lokalpolitikern wie Landrat Thomas Karmasin, Peter Muck, Zweiter Bürgermeister in Mammendorf, oder Brucker Stadtrat Mirko Pötzsch waren auch Flüchtlinge unter den geladenen Gästen, die in der Arena, wie Moderator Tilmann Schöberl die Sitztribüne, die eigens in der Marthabräu-Festhalle für die Aufzeichnung aufgebaut wurde, nennt, Platz nahmen. Diskutiert wurde zum Thema „Geflüchtete in Bayern – Wie kann Integration gelingen?“ – und heiß her ging es nicht nur aufgrund der hohen Temperaturen.

Den Bürgern Rede und Antwort standen die bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales Ulrike Scharf (CSU) sowie der Landesvorsitzende der Grünen Thomas von Sarnowski. Denn dafür ist eine Arena bekanntlich da, für den Schlagabtausch.

Der Bedarf ist hoch und das Geld ist knapp – so lässt sich das Thema Flüchtlingspolitik im Grund schnell zusammenfassen. Wo aber herrschen Verbesserungsmöglichkeiten und an welcher Stelle soll man diese einfordern? Es herrscht Uneinigkeit, was die Zuständigkeit betrifft. Ehrenamtliche Asylhelfer sehen sich im Stich gelassen, gar ignoriert, wenn es um die Kommunikation gehe. Öffentliche Stellen wie das Landratsamt oder die Stadtverwaltungen, wissen nicht weiter, denn bei ihnen kommt das Geld nicht an.

Zur Diskussion geladen waren Thomas von Sarnowski und Ulrike Scharf (CSU). © Claudia Becker

Was Integration bedeutet und wie diese sinnvoll umgesetzt werden soll, auch da ist man sich uneins. Gerade aus den Reihen der (wenigen) Flüchtlinge vor Ort werden die Stimmen laut, dass man „nicht über sie, sondern mit ihnen reden müsse, um das Thema Integration erfolgreich anzugehen“. Deutschland ist ein Land der Bürokratie, da fällt es schwer den einzelnen Flüchtlingsstatus und die damit verbundenen Rechte auseinander zu dröseln. „Wer arbeiten will, dem sollen keine Steine in den Weg gelegt werden“, heißt es aus dem Publikum. Aber der Weg dorthin sei zu steinig. So verbringen manche Geflüchtete ihr Dasein mehrere Jahre in einer Unterkunft ohne Aussicht auf einen Job oder eine Wohnung. Andere, so der Vorwurf, würden hingegen bevorzugt behandelt. Hier werden insbesondere die Ukraineflüchtlinge angesprochen.

Um das Thema Asylrecht genauer zu beleuchten, fand einen Tag nach Sendungsaufzeichnung in Luxemburg ein Treffen der europäischen Innenminister statt. Fazit des Gipfels: Die Asylverfahren in der EU sollen deutlich verschärft werden. Es solle schneller geprüft werden, wenn Menschen aus sicheren Herkunftsländern kommen – besteht keine Chance auf Asyl, wird der Antragsteller nach spätestens zwölf Wochen zurückgeschickt.

Sendung verpasst? Die Aufzeichnung der Sendung „jetzt red i“ vom 7. Juni ist in der Mediathek des BR oder der ARD abrufbar.