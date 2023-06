„jetzt red i“ in Fürstenfeldbruck

Tilmann Schöberl lädt ein: Am 7. Juni darf rege diskutiert werden. © Bayrischer Rundfunk

Fürstenfeldbruck – Kommende Woche, am 7. Juni wird das Bayerische Fernsehen live eine Folge der beliebten Sendereihe „jetzt red i“ aus dem Marthabräu ausstrahlen.

Seit Monaten diskutiert wird darüber dikutiert, wie Kommunen in der Flüchtlingspolitik entlastet werden können. Auch ein großer Flüchtlingsgipfel Anfang Mai in Berlin brachte keinen Durchbruch. Zwar wurde den Bundesländern eine Milliarde Euro Hilfe versprochen, viele Kommunen fühlen sich aber weiterhin alleingelassen. Der Präsident des Bayerischen Landkreistages, Thomas Karmasin, sprach nach dem Flüchtlingsgipfel von einer „Nullnummer“, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von „einem Tropfen auf den heißen Stein“.



Fragen über Fragen

Viele Städte, Kommunen und Landkreise wissen nicht mehr, wo sie die Flüchtlinge unterbringen sollen. Freiwillige sind nach Jahren in der Flüchtlingshilfe überlastet und frustriert. Wie können Kommunen besser unterstützt werden? Wie viel Zuwanderung braucht Bayern? Wie viel finanzielles und personelles Engagement ist nötig, um eine angemessene Unterbringung von Geflüchteten zu ermöglichen? Wie können Geflüchtete integriert werden?

Bei „jetzt red i“ am 7. Juni dabei sein

Hierüber diskutieren bei „jetzt red i“ die Bürger live unter anderem mit dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann (CSU).

Bürger, die an der Veranstaltung in der Marthabräu Festhalle, Augsburger Straße 42, am 7. Juni teilnehmen wollen, können Karten per Mail an jetztredi@br.de oder via Telefon 089 5900-25299 von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr reservieren. Einlass ist um 19.15 Uhr, Sendebeginn ist um 20.15 Uhr.

red