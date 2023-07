Jexhof präsentiert sein Märchenprogramm im Sommer

Mit Spinnrad und Spiegel: Der Jexhof stellt seine Sommerveranstaltungen vor. © LRA FFB

Schöngeising - Am letzten Juliwochenende sowie am ersten Augustwochenende wird es am Bauernhofmuseum Jexhof wieder märchenhaft. Insgesamt sechs Tage stehen alte und neue, bekannte und unbekannte Märchen im Fokus.

Interessierten Kindern und Erwachsenen wird ein buntes Programm mit Filmen, Erzählungen, Quiz und vielem mehr geboten. Passend zu den Märchentagen konnte für die Schirmherrschaft mit Katharina Beatrix, Prinzessin von Bayern – eine echte Prinzessin – gewonnen werden. Diese stellte das Programm zusammen mit Martina Drechsler sowie dem Museumsleiter Reinhard Jakob vor.



Orientalische Märchen oder märchenhaft verkleiden

Unter anderem gibt es am 29. Juli Orientalische Märchenerzählungen, gepaart mit einem syrischen Köstlichkeitenbuffet, von 18.30 Uhr bis 21 Uhr für Erwachsene. May Al Rifai und Annelie Güther laden zu einem Abend mit Märchen und Speisen aus dem Orient ein. Die Kosten betragen 25 Euro zuzüglich der Kosten für Getränke. Anmeldung erforderlich.

Ein Highlight für Kinder gibt es am 30. Juli: Der Jexhof gibt allen Kindern ab sechs Jahren von 12.30 bis 16 Uhr die Möglichkeit, ihr Wissen über Märchen zu testen, sich märchenhaft zu verkleiden und schminken zu lassen. Die Kosten betragen 26 Euro inklusive Eintritt für eine Familienkarte und zwölf Euro inklusive Eintritt für Einzelbesucher.



Märchen mit Drei-Gänge-Menü

Erwachsene Märchenliebhaber kommen am 4. August auf ihre Kosten: Von 18.30 bis 21 Uhr können sie sich in die Märchenwelt der Gebrüder Grimm mitnehmen lassen. Zeitgleich wird den Zuhörern ein Drei-Gänge-Menü serviert. Die Kosten belaufen sich auf 42 Euro zuzüglich Getränke. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Am 5. August werden musik- und märcheninteressierten Kindern von vier bis acht Jahren unter der Leitung von Tanja Holthausen Einblicke in die afrikanische Märchenwelt geboten. Die Erzählungen der Märchen werden von den Kindern auf afrikanischen Trommeln begleitet. Das musikalische Märchenerlebnis dauert von 15 bis 16 Uhr und kostet zusätzlich zum regulären Museumseintritt sechs Euro. Auch hier ist eine Anmeldung erforderlich.



Anmeldung und mehr Infos

Die Märchentage vom 28. Juli bis 6. August umfassen noch viele weitere Veranstaltungen, die unter www.jexhof.de zu finden sind. Einige Veranstaltungen können im Rahmen einer Tageskarte besucht werden, andere sind gesondert zu buchen. Für welche Veranstaltungen grundsätzlich eine Anmeldung bei der Museumsverwaltung erforderlich ist, kann dem Flyer zu den Märchentagen als auch der Website entnommen werden. Bei Interesse ist eine Anmeldung unter der Telefonnummer 08141 519 205 oder per E-Mail an jexhofver-waltung@lra-ffb.de erforderlich.