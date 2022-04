Jexhof stellt neues Museumsprogramm vor und bilanziert letztes Jahr

Teilen

Bei der Vorstellung des neuen Jexhof-Jahresprogramms (von links): Johann Buchfelner, Lajana Gebhard, Corinna Winkler, Uta Lutz, Andreas Stipp, Dr. Reinhard Jakob, Martina Drechsler, Heinrich Widmann und Dr. Monika Kilian-Buchman. © LRA FFB

Schöngeising – Die stellvertretende Landrätin Martina Drechsler und Museumsleiter Dr. Reinhard Jakob stellten am Bauernhofmuseum Jexhof das Programm für dieses Jahr vor und gaben einen kurzen Rückblick auf die vergangene Saison.

Die Pandemie mit Lockdown hat auch die Museen nicht verschont. Dennoch haben 2021 fast 12.000 Personen das Bauernhofmuseum Jexhof besucht. Das ist in etwa die Hälfte an Besuchern wie in einem „Normaljahr“. Es gab 61 Veranstaltungen von Museum und Förderverein zu Brauchtum, Natur, Musik, Film und Literatur. Vom 5. bis 8. August wurde das Programm der ersten Räubertage am Jexhof realisiert. 28 Videos können inzwischen im Jexhof-Kanal auf YouTube angesehen werden, über 8.000 User haben das inzwischen getan.

Die am 3. Dezember eröffnete Winterausstellung „Die Unsichtbaren sichtbar. Jüdische Biografien aus dem Brucker Land“ litt unter den coronabedingten Beschränkungen und wird deshalb bis 29. Mai verlängert.

Mit der noch bis Ende März gezeigten Außenausstellung „Der Gewichtheber Ze’ev Friedman“ leistet das Bauernhofmuseum Jexhof einen Beitrag zum Gedenken an das Olympia-Attentat vor 50 Jahren.



„Unter die Haut“

Dem Massenphänomen des Tätowierens widmet sich die Sommerausstellung „Unter die Haut“, die von Juli 2022 bis Februar 2023 gezeigt wird.



Dass der Jexhof in dem erhofften Übergang von der Pandemie zur Endemie wieder an die guten Jahre vor Corona anschließen kann, dazu will das neue Programm beitragen. Die Walpurgisnacht, ein Projekt der Brucker Perchten, wird ein erster Höhepunkt sein. Mit Osterbrauchtum und Handwerkertag tastet sich das Museum wieder an die besucherstarken Veranstaltungen heran, die vor 2020 zu den Bestandteilen des Programmes gehörten.



Veranstaltungen des Fördervereins

Der Förderverein bereichert das Programm mit Veranstaltungen. Heuer wird er erstmals einen Rosenmarkt anbieten, nachdem der Apfeltag im vergangenen Jahr ein großer Erfolg war. Das Erntedankfest des Fördervereins oder seine Kulturfahrten gehören zu den weiteren Bausteinen des Jahresprogrammes.

Seit 1. März hat die Jexhof-Gastronomie mit einem neuem Pächter wieder geöffnet.

red