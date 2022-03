JU setzt Gegendemo zu Spaziergängen aus Solidarität mit Menschen in Ukraine aus

Am 28. Februar haben die Gegendemonstranten zu den Spaziergängern in Fürstenfeldbruck bereits auch ihre Solidarität mit der Ukraine gezeigt. © Ulrich Tausend 1000lights.de

Fürstenfeldbruck - Die JU Fürstenfeldbruck setzt auf Grund der aktuellen Lage in der Ukraine ihre Gegendemo gegen die Spaziergänger am 7. März aus.

„Wir haben uns dazu entschlossen am Montag, den 7. März, keine Gegendemonstration gegen die Corona Spaziergänger zu organisieren. Dies wäre im Angesicht der aktuellen Lage in der Ukraine, ein falsches Zeichen“, erläutert JU Vorstand Mathias Hausmann. Es sei derzeit eine neue Veranstaltung für die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine mit anderen Jugendorganisationen und Parteien in Fürstenfeldbruck in Planung. In der jetzigen Lage solle der Fokus nach Meinung der JU nicht im Kampf gegen die Spaziergänger liegen, sondern auf der Hilfe für die Menschen in der Ukraine. Mathias Hausmann richtet sich deswegen direkt an die Spaziergänger: „Versteckt euch nicht hinter den Parolen für die Freiheit. Sondern zeigt Verantwortung und setzt die ‚Spaziergänge‘ aus.“

