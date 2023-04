Jubiläum 150 Jahre Eisenbahn München-Kaufering und Bahnhof Fürstenfeldbruck

Insgesamt 17 Lokomotiven und 82 Wagen sowie fünf Draisinen gibt es im Feldbahnmuseum zu bestaunen. © Feldbahnmuseum

Fürstenfeldbruck – Der Modelleisenbahnclub/Feldbahnmuseum Fürstenfeldbruck feiert am 1. Mai von 10 bis 17 Uhr das 150 jährige Bestehen der Eisenbahnlinie München-Kaufering und des Bahnhofes Fürstenfeldbruck mit einer Ausstellung und Fahrbetrieb im Feldbahnmuseum.

Die Bahnlinie München-Kaufering wurde seinerzeit im Bahnhof Fürstenfeldbruck eröffnet. Eine umfangreiche Bilderausstellung erinnert an die Bahnlinie. Auch die 40 Quadratmeter große Modelleisenbahnanlage wird zwischen 11 und 16 Uhr jeweils zur vollen Stunde für 10 bis 15 Minuten geöffnet sein. Auf der Modelleisenbahnanlage sind bis zu 28 Züge in Normal- und Schmalspur (H0/H0e) unterwegs.

Vielfältiges Programm zum Jubiläum

Der Feldbahnbetrieb steht im Zeichen des seinerzeitigen Baus vom Fürstenfeldbrucker Bahnhof. Neben den Feldbahn-Personenwagen werden Kipploren eingesetzt, so wie vor 150 Jahren. Insgesamt sind 17 Lokomotiven und 82 Wagen sowie fünf Draisinen in 600 Millimeter Spurweite zu sehen. Die vereinseigene Schmiede ist aktiv und es kann dem Schmied bei der Herstellung von Ersatzteilen eines Waldbahnwagens über die Schulter geschaut werden. Auch ein Flohmarkt mit Modelleisenbahnsachen und Büchern ist aufgebaut. Ein besonderes Schmankerl ist die fertigrestaurierte älteste noch erhaltene Diesel-elektrische GEBUS-Feldbahnlokomotive der Welt aus dem Jahre 1925. Auch der Puch-Motorzugtriebwagen, so wie er nach dem Ersten Weltkrieg im Einsatz war, ist als originale Rekonstruktion zu bewundern.



So sieht der Bahnhof heute aus: Ein Aus- und Umbau des Bahnhofs findet stetig statt. © Feldbahnmuseum

Limitierte Sonderbriefmarke

Der Museumsverein hat zusammen mit der Deutschen Post eine Sonderbriefmarke zum 150-jährigen Jubiläum in begrenzter Stückzahl aufgelegt. Diese wird am 1. Mai ab 10 Uhr nur im Feldbahnmuseum zu erwerben sein, solange der Vorrat reicht. Das Motiv zeigt den umgebauten Bahnhof Fürstenfeldbruck des Jahres 2022.

Das Feldbahnmuseum Die Saison-Eröffnung vom Feldbahnmuseum ist am 1. Mai mit dem öffentlichen Feldbahnfahrtag.

Öffnungszeiten am 1. Mai von 10 bis 17 Uhr. Eintritt vier Euro pro Erwachsener und zwei Euro pro Kind. Das Vereinsgelände befindet sich am westlichen Ende des Bahnhofs Fürstenfeldbruck, Bahnhofstraße 20.

red