40 Jahre Deutsch-Französischer Verein

Teilen

Zum 40. Jubiläum des Vereins kamen auch Gäste aus Frankreich angereist. © priv

Germering – Der Deutsch-Französische Verein Germering (DFVG) feierte am 22. Oktober sein im Jahr 2021 den Corona-Beschränkungen zum Opfer gefallenes 40-Jähriges Bestehen mit einem Festabend im blumengeschmückten Roßstalltheater.

Stellvertretend für die erkrankte Vorsitzende Altrud Heinrich begrüßte der Zweite Vorsitzende Friedrich Schalamon die aus der Partnerstadt Domont angereisten Mitglieder des Comité de Jumelage mit der Präsidentin Daniele Tutaj und ihrem Mann Michel, Maria und Maurice Samaran, sowie den langjährigen ehemaligen Präsidenten und Gründungsmitglied Guy Leclerc. Eine besondere Ehre wurde dem DFVG durch die Teilnahme des Oberbürgermeisters Andreas Haas mit dem Referenten für Integration und Städtepartnerschaften Christian Huber zu teil. Die Gründung des DFVG geht auf die Initiative vom ehemaligen Stadtrat Professor Gerhard Ulbrecht und einer Gruppe engagierter Germeringer Bürger zurück. Der Gründungstag ist der 25. Juni 1981. Der Vereinszweck war und ist es noch immer, die Förderung aller Bestrebungen, den persönlichen Kontakt mit Bürgern Frankreichs, insbesondere mit der Partnerstadt Domont, zu pflegen. Diese Städtepartnerschaft ist im Jahr 1984 dank des Einsatzes des Comité de Jumelage beschlossen worden. In seinen Grußworten betonte Haas die wertvolle Hilfe des DFVG für die Pflege dieser Partnerschaft, die gerade jetzt in der von Spaltung bedrohten Zeit wieder wichtig geworden ist. Präsidentin Tutaj bedankte sich für die Einladung und freut sich auf weitere gemeinschaftliche Unternehmungen mit dem DFVG. Der Vorstand des DFVG bemüht sich das gesellige Beisammensein durch Ausflüge, Städtebesuche, Wanderungen, den traditionellen Biergartenbesuch zum französischen Nationalfeiertag am 14. Juli und einer Jahresabschlussfeier zu pflegen. Es existiert auch noch immer der Konversationskreis „Parlez vous francais?“, der dankenswerter Weise schon viele Jahre vom Mitglied Horst Eberhard geleitet wird. Zusammen mit dem Vereinsjubiläum haben bis heute noch 23 aktive Mitglieder 40 Jahre Vereinszugehörigkeit feiern dürfen. Zehn Mitglieder davon waren anwesend und wurden geehrt. Nach der Freigabe des Buffets und lebhaften Diskussionen über die weitere Zukunft des Vereins und die Städtepartnerschaft wurde noch ausführlich die Gemeinschaft gepflegt. Der Abend wird den 60 Teilnehmern in schöner Erinnerung bleiben.

red