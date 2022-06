Jubiläums-Volksfest in Olching mit Traumstart

Von: Julia Huß

Olching – Fahnen werden geschwungen, rote und weiße Luftballons schwanken durch die Luft, Gelächter schallt aus allen Ecken – vor dem Laurentiushaus in Olching hat sich eine bunte, gut gelaunte Gruppe versammelt. Viele sind in traditioneller Tracht gekommen, manche in T-Shirts mit dem Vereinslogo auf dem Rücken und wieder andere in Uniform.

1 / 20 Mit dem Festzug zum Anstich im Festzelt eröffnete das 70. Olchinger Volksfest am 11. Juni. © Julia Huß

Sie alle sind an dem sonnigen Samstagnachmittag zusammengekommen, um gemeinsam mit dem Festzug durch Olchings Straßen das diesjährige Volksfest zu eröffnen.

Die Sonne strahlt, es sind kaum Wolken am Himmel und die Luft ist warm. Es scheint, als hätte jemand dem Wetter Bescheid gegeben, sich an diesem Samstag von seiner besten Seite zu zeigen. Passend dazu ist die Stimmung herzlich. Überall wird sich freundlich begrüßt, als ob man sich seit Jahren nicht mehr gesehen hätte. Bei vielen war das sicherlich der Fall. Zwei Jahre konnte das Olchinger Volksfest bedingt durch die Pandemie nicht stattfinden. Und das, obwohl das 70-jährige Jubiläum anstand.

Viele Vereine laufen mit

Am Samstag war es soweit: Vereine wie der Ortsverband Olching, die Volksbühne Olching, der SV Esting oder die Olchinger Tanzfreunde, versammelten sich, um gemeinsam das lang ersehnte Traditionsfest einzuläuten. Es wird deutlich, sowohl die Vereine als auch die wartenden Zuschauer sind glücklich, dass es endlich wieder etwas zu feiern gibt.

Über 30 Schausteller

Das kann auch Volksfestreferent Andreas Hörl nur bestätigen: „Wir sind froh, dass nach zwei langen Jahren endlich wieder ein Volksfest stattfinden kann. Wir freuen uns auf zehn sonnige, schöne und vor allem friedliche Tage. Und hoffen auf einen guten Umsatz für die Schausteller.“ Über 30 Aussteller bespaßen und bewirten in diesem Jahr die Besucher. Mit dabei sind neben schnellen Fahrgeschäften und einem romantischen Riesenrad wieder kulinarische Leckereien wie Steckerlfisch, Schaschlik oder Dampfnudeln. Um den Durst zu stillen, haben sich die Brauerei Maisach und die Olchinger Braumanufaktur zusammengetan.

Drei Schläge für den Anstich

Und pünktlich um 18 Uhr war es am Samstag soweit: der offizielle Startschuss für das Olchinger Volksfest fällt, als Bürgermeister Andreas Magg zum Bieranstich antritt. Nach drei Schlägen ist es schon geschafft. „Schön, dass ihr das seid. Auf ein schönes Volksfest“, richtet sich der Bürgermeister abschließend an das jubelnde Publikum.

Das Jubiläumsvolksfest hat noch bis 19. Juni geöffnet und neben den Fahrgeschäften auch viele musikalische Höhepunkte zu bieten.