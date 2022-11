Jubiläumsshow im Viscardi-Gymnasium Fürstenfeldbruck am 14. November

Immer wieder machen junge Nachwuchsspieler beim Improcafe ihre ersten Gehversuche vor „echtem“ Publikum. © privat

Fürstenfeldbruck – Das Improcafe feiert am Montag, 14. November, in der Aula des Viscardi-Gymnasiums sein fünfzehnjähriges Bestehen.

In der Jubiläumsshow zeigt Impro Macchiato noch einmal ein „Best of“ mit vielen kleinen Überraschungen. Die Show beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Exakt vor fünfzehn Jahren – am 14. November 2007 – öffnete sich zum ersten Mal der rote Vorhang in der Aula des Viscardi-Gymnasiums und die im Jahr zuvor frisch gegründete Improgruppe zeigte ihre erste Show. Genau 61 Zuschauer waren dabei, als sich die Schulaula zum ersten Mal in ein Kleinkunst-Café verwandelte: mit Teelichtern, frischen Baguette, Panini und Crêpes. Dazu gab es eine hippe Getränkekarte und natürlich Latte Macchiato. Inzwischen ist das Improcafe zu einer festen Einrichtung am Viscardi-Gymnasium geworden. Immer wieder machen junge Nachwuchsspieler hier ihre ersten Gehversuche vor „echtem“ Publikum. Die Älteren sammeln live-Erfahrung und werden irgendwann bei einer „Time-to-say-goodbye“-Show liebevoll verabschiedet. Über 7.000 Zuschauer hat das Improcafe inzwischen gezählt – darunter zahlreiche Stammgäste, die Spaß daran haben, Schauspieler in ihrer Entwicklung zu beobachten und Experimente mit neuen Spielformen zu erleben oder einfach nur Improvisationstheater in entspannter Kleinkunstatmosphäre genießen wollen.

red