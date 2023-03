Jubiläumskonzert

Das Puchheimer Volksfest feiert vom 14. bis zum 23. April sein zehnjähriges Jubiläum

Von: Eva Lindemann

Warten freudig auf den Anstich (von links): Zweiter Bürgermeister Manfred Sengl, Volksreferent Thomas Hofschuster, Erster Bürgermeister Norbert Seidl, Festwirt Jochen Mörz und Josef Wildgruber von Hacker-Pschorr. © Eva Lindemann

Puchheim - „Im Sommer ists hoas, im Winter liegt Schnee, im April ist das Volksfest, das wird wieder schee“, gibt Bürgermeister Norbert Seidl ein Gstanzl aufs Puchheimer Volksfest zum Besten.

Denn in weniger als einem Monat startet die Volksfestsaison im Landkreis mit dem „Auftakt“ in Puchheim. Und das ist dieses Jahr ganz besonders: „Wir haben a bisserl a Jubiläumsvolksfest“, erklärt Seidl. Das Puchheimer Volksfest feiert zehnjähriges Jubiläum. Deswegen haben sich die Verantwortlichen Norbert Seidl, sein Stellvertreter Manfred Sengl, Volksfestreferent Thomas Hofschuster, Festwirt Jochen Mörz und Josef Wildgruber von Hacker-Pschorr ein ganz besonderes Programm überlegt.

Los geht es am 14. April mit dem Anstich. „Ich verspreche wieder mit mehreren Schlägen das Fass anzuzapfen – mit wie vielen verrate ich noch nicht“, scherzt Seidl. Darauf folgen zehn Tage voller Highlights. Am 15. April holt ein Gottesdienst im Zelt den Segen fürs Volksfest ein. Dem folgt der Festzug mit vielen Vereinen und Kapellen. Gegen den Durst, gibt es ein Fass Freibier.

Bier und Hendl zum Jubiläumspreis

Günstig trinken kann man auch am nächsten Tag. Am 16. April fällt nicht nur der Tag der Familien mit dem Marktsonntag zusammen, sondern es gibt auch noch ein Jubiläums-Special: Ein halbes Hendl und eine Mass Bier kosten jeweils 6,80 Euro. „Ungefähr so viel wie zum ersten Volksfest 2013“, erklärt Seidl den günstigen Jubiläumspreis. An allen anderen Tagen liegt der Preis für die Mass bei 10,50 Euro, 70 Cent mehr als im letzten Jahr. „Wir bedauern, dass wir die zweistellige Marke überschreiten mussten, aber mit den gestiegenen Kosten überall ließ sich das nicht vermeiden“, so der Bürgermeister. „Alles ist teurer geworden, die Transportkosten haben sich fast verdoppelt und die Entsorgungskosten von Essensresten sind um 85 Prozent gestiegen“, ergänzt Festwirt Mörz. Trotzdem hoffen sie auf viele Besucher im Festzelt. Das ist immerhin das Einzige im Landkreis, das mit dem weiß-blauen bayerischen Himmel von Hacker-Pschorr dekoriert ist, den es sonst nur auf dem Oktoberfest gibt.

Barrierefreies Volksfest

Ein weiteres Highlight ist der Kindertag am 19. April. Dort können Kindergartenkinder zwei Stunden lang kostenlos Karussell fahren, mittags gibt es eine Mahlzeit zum Schülerpreis, die sich leicht mit dem Taschengeld bezahlen lässt. Am Tag der Stadt, am 23. April, geben die Kandidaten für die Landtagswahl in Bayern ihre Kernbotschaften beim politischen Frühschoppen zum Besten. Nachmittags erhalten Menschen mit Behinderung zwischen 12 und 14 Uhr Freimarken für ein halbes Hendl und eine Mass Bier. Generell ist das Volksfest heuer komplett barrierefrei, mit Behindertentoiletten und erweiterten Behindertenparkplätzen.



Jubiläumskonzert

Auch musikalisch fährt das Jubiläumsvolksfest ein hochkarätiges Programm auf. Neben regionalen Volksfestbands, die abends im Zelt Stimmung machen, legt am 19. April ein DJ auf. „Im Norden gibt es das schon öfter, vielleicht wird es jetzt auch auf Volksfesten hier zur Tradition“, so Seidl. DJ CIS, bekannt von der Brucker Eisdisco, bringt die extra aufgebaute Tanzfläche mit Schlager-Klassikern im Zelt zum Beben. Am 20. April spielt Django 3000 zum Jubiläumskonzert auf. Die bayerischen Gypsys spielen ihr erstes Konzert der neuen „AliBabo Tour“ im Volksfestzelt, eine echte Premiere also. Ein paar Restkarten gibt es zum Preis von 26,20 Euro.

„Wir haben alles, was dazu gehört da“

Selbstverständlich gibt es auch wieder ein großes Angebot an Schaustellern. Ob große Fahrgeschäfte, Schießstände oder Süßwaren: Alles, was es auf großen Volksfesten gibt, ist auch in Puchheim zu finden. „Wir haben alles, was dazu gehört da“, sagt Seidl stolz. Vom 14. bis zum 23. April heiß es also zurecht: „Ein Prosit der Gemütlichkeit“ mit Jubiläumsflair auf dem Volksfestplatz in Puchheim.

Eva Lindemann