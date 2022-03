Jürgen Quest sucht Unterstützer für das Leitungsteam der Germeringer Tafel

Jürgen Quest (links) und Reinhard Wilhelm suchen nach Verstärkung für das Leitungsteam. © Sozialdienst Germering

Germering – Jürgen Quest, Leiter der Germeringer Tafel, möchte die Verantwortung für die Tafel auf mehrere Schultern verteilen.

Sozialdienst-Vorständin Sabine Brügel-Fritzen kann dies sehr gut verstehen: „Ich bin unendlich dankbar, dass Jürgen Quest über elf Jahre stets hochmotiviert die Tafel immer weiter professionalisiert hat, sei es in puncto EDV oder der Organisationsstruktur, bei der Einsatzplanung oder der Kundenbetreuung oder auch während der Corona-Pandemie, durch die er das Tafel-Schiff sicher gesteuert hat.“ Und fast täglich hat er auch selbst Hand angelegt, etwa beim Möbelbau während der verschiedenen Umzüge der Tafel in neue Räume, bei der Abholung von Ware in den frühen Morgenstunden oder auch bei der Vorbereitung der Ware selbst. „Durch seine Initiative ist die Germeringer Tafel zu einem richtigen ‚kleinen Viktualienmarkt‘ geworden, der derzeit rund 1.000 Bedürftige (siehe Titelseite) einmal pro Woche mit kostenlosen Lebensmitteln unterstützt“, lobt Brügel-Fritzen.

Aufgabe des Leiters wurde zu umfangreich

Waren es zu Beginn von Quests ehrenamtlicher Tätigkeit 30 Mitarbeiter, so sind derzeit knapp 80 Mitarbeiter im Einsatz, um die Ware bei den Läden abzuholen, für die Ausgabe vorzubereiten und dann jeweils am Dienstag an die Kunden auszugeben. „Mittlerweile ist diese vielfältige und interessante Aufgabe so umfangreich, dass sie nicht mehr von mir als Einzelkämpfer in der Leitung bewältigt werden kann“, erklärt Quest.

Team mit Schwerpunkten

Um die Germeringer Tafel für das weitere Wachstum in der Zukunft aufzustellen, soll nun ein Team mit unterschiedlichen Schwerpunkten und verschiedenen Teilbereichen gebildet werden, in dem dann auch der individuell mögliche Arbeitseinsatz berücksichtigt werden kann. Einen ersten Stellvertreter konnte Quest erfreulicherweise schon gewinnen: Reinhard Wilhelm, der seit mehreren Monaten bereits mitgearbeitet hat, unterstützt Quest nun auch bei vielen administrativen Aufgaben.

Was man mitbringen sollte

Es sollten Menschen sein, die gerne persönlich und telefonisch mit anderen in Kontakt treten, die Verantwortung übernehmen wollen, dabei pragmatische Lösungen finden können, selbst mit anpacken, bereit sind, sich in das Team der Tafel-Mitarbeiter zu integrieren, dazu ein positives Auftreten haben und eine soziale Ader. Wer sich vorstellen kann, im Leitungsteam der Tafel mitzuarbeiten, wendet sich an Quest unter der Telefonnummer 0162 44 11 737 oder per E-Mail an germeringer.tafel@web.de.

