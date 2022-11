Erster Jugendkulturpreis des Jugendkreistages wurde in Fürstenfeldbruck vergeben

Kreativ mit Farbe, Reimen und Drähten

Von Miriam Kohr

Fürstenfeldbruck – Gedichte, Lieder, Gemälde, Zeichnungen, Fotografien und mehr gingen beim Jugendkreistag ein, der heuer zum ersten Mal den Jugendkulturpreis ausgeschrieben hatte.

„Wir haben unerwartet viele Einsendungen bekommen und die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen“, erzählt Mirjam Rasmus bei der Verleihung am vergangenen Dienstag. Die Jury, bestehend aus Kulturschaffenden des Landkreises und Mitgliedern des Jugendkreistags, entschied nach Einsendeschluss Ende September über die Platzierungen. Der Jugendkulturpreis ist mit Preisen im Wert von 2.000 Euro dotiert. Teilnehmen konnten junge Künstler im Alter von 14 bis 25 Jahren, die im Landkreis wohnen oder dort eine Schule besuchen. Bei der Verleihung wurden die Plätze 8 bis 1 jeweils vorgestellt und erhielten ihre Preise.

Acrylgemälde und bunte Drähte

Platz 3 belegte Fatbardha Aliti mit ihrem Acrylgemälde „Manipulation der Manipulation“. Sie griff mit ihrem Bild das aktuelle Thema des Angriffskrieges auf die Ukraine auf. Sie brachte es mit Händen, die wie Marionettenspieler weitere Hände, Soldaten und Panzer zu führen scheinen, kreativ auf die Leinwand. Die Jury befand: „Ein detailreiches und aussagekräftiges Bild mit politischer Botschaft.“ Den zweiten Platz belegte Tim-Luca Roth mit seiner „aufwendigen und filigranen“ Skulptur „Bonsai Tree of Hope“. Der handwerklich begabte Jugendliche zeigte mit silbernen und roten Draht großes Geschick und Geduld. Stundenlang bog er Drähte zu Stamm, Ästen und Blättern.

Lyric in Gedicht, Poetryslam und Song

Mit Platz 1 ausgezeichnet wurde Damian Martin mit seinem tiefgründigen Gedicht „Schlaflose Nacht“. Sein außergewöhnliches dichterisches Talent wurde von den Vertreterinnen der Jury lobend betont. „Wilde Tiere sind meine Gedanken nächtliche Jagd, lechzender Zahn im Geiste stark, im nächtlichen Wahn folgen sie mir verfolgen mich mit wahnsinn‘gen Augen mit kranken“, lautet die erste Strophe des Gedichts, das Damian bei der Prämierung vortragen durfte. Auch die Viertplatzierte Sophie trug ihren Poetryslam „Episch sein“ vor und Lara und Andrej performten live ihren Song „How can we just deny it?“, der es auf Platz fünf schaffte. Außerdem wurde das Improtheater des Vereins Turmgeflüster eingeladen, um locker in die Veranstaltung zu führen.

Preis soll alle zwei Jahre verliehen werden

„Wirklich alle eingereichten Werke sind kreativ und vielfältig. Es ist schön zu sehen, dass junge Leute Freude an Kunst und Kultur haben und sich in diesen Bereichen mit Herzblut engagieren“, lobte Thomas Karmasin. Darüber hinaus bedankte sich Karmasin sowie die beiden Moderatorinnen Rasmus und Luna Morina bei den Unterstützern und Sponsoren, der Sparkasse Fürstenfeldbruck,

Cewe und dem Lichtspielhaus Fürstenfeldbruck. Am Ende der Prämierung konnten sich die Gäste auf der Galerie des Landratsamtes bei einer Ausstellung selbst ein Bild von den Einsendungen machen. Der Jugendkulturpreis soll nun nach Möglichkeit alle zwei Jahre verliehen werden, das nächste Mal 2024.

Miriam Kohr