Junge Union Fürstenfeldbruck meldet Gegendemonstration für den 21. Februar an

Die Junge Union FFB organisiert für den 21. Februar eine Gegendemonstration zu den Corona-Spaziergängern. © Ulrich Tausend 1000lights.de

Fürstenfeldbruck – Nachdem Stadtrat Florian Weber die Organisation der Gegendemonstrationen zu den Montag-Spaziergängen nicht mehr übernehmen will, übernimmt nun die Junge Union Fürstenfeldbruck (JU).

Ausdrücklich wird von Seiten der JU nochmal Weber gedankt: „Hier wurde große Arbeit geleistet als sich sonst keiner getraut hat, das verdient Anerkennung. Wir wollen uns da nicht mit falschen Federn schmücken, aber bevor es ausfällt, haben wir uns bereit erklärt“, sagt JU Ortsvorsitzende Mathias Hausmann.

Zwar begrüße man gerade als Jugendorganisation, dass es aktuell Lockerungsschritte gibt. Die Einschränkungen greifen besonders in das Leben junger Menschen ein. Hier Augenmaß walten zu lassen, sei wichtig und aktuell vertretbar. Aber nichtsdestotrotz sei nach wie vor Solidarität gefragt. Hausmann erklärt hierzu: „Auch wenn sich die Lage entspannt, gilt es vorsichtig zu bleiben. Klar würden wir uns alle wünschen, dass morgen wieder die Clubs aufmachen, aber noch müssen wir mit dem Pflegepersonal und der gefährdeten Gruppen als Gesamtgesellschaft solidarisch sein.“

Keine Parteiveranstaltung

Wichtig sei allen, dass dies keine Parteiveranstaltung sein soll. Jeder der möchte, sei eingeladen zu kommen und sich auch an der Organisation zu beteiligen.

„Gerade in der jetzigen Situation ist die Lage komplex, aber wer das Virus leugnet und sich mit den Spaziergängern gemein macht, blendet die Todesopfer und die Anstrengungen des Pflegepersonals aus“, erklärt Hausmann und fügt an: „Jeder der dagegen ein Zeichen setzen will, ist herzlich willkommen am Montag, 21. Februar, um 18 Uhr vor die Sparkasse zu kommen. Mit Maske und Abstand natürlich.“

red