Besuch aus China

Es herrschte ausgelassene Stimmung und alle Beteiligten merkten sofort: Gemeinsames Musizieren verbindet und eignet sich hervorragend für den interkulturellen Austausch. © Stadtkapelle Fürstenfeldbruck

Fürstenfeldbruck – Das emotionale und musikalische Highlight des Jahres durften die Juniorbläser der Stadtkapelle Fürstenfeldbruck am 19. Juli erleben – Besuch von der Cai Tian School aus Shenzhen.

Die Stadt zählt 20 Millionen Einwohner. Die Schule besuchen 2.800 Schüler, wovon 120 in verschiedenen Altersklassen musizieren. Die Leitung hat Dirigent Huang Qiang inne. Zu dem gemeinsamen Probentag mit der „Wind Band of Futian District“ unter der Regie von Dr. Frank Elbert, Landesdirigent des Bayerischen Blasmusikverbandes, kamen 45 Juniorbläser im Alter von neun bis 13 Jahren und 26 Kinder der Wind Band im Alter von acht bis zwölf Jahren in Fürstenfeld zusammen.



Neun Tage auf Europatournee

Die musikalischen Gäste befanden sich auf neuntägiger Europa-Reise, die sie von Wien über Mailand – mit Besuch einer Opern-Aufführung in der Scala – und Venedig nach Schladming führte. Dort nahmen sie am internationalen „Mid Europe“ Musikkapellen-Wettbewerb teil, wo sie sich 88 von 100 möglichen Punkten erspielten. Im Anschluss hieran machten die Chinesen Station in Fürstenfeldbruck, um mit den Jüngsten der Stadtkapelle zu musizieren, bevor sie von München aus zurückflogen.

Stadtkapellen-Dirigent Paul Roh begrüßte die Gäste herzlich. Auch Andreas Horber vom Musikbund von Ober- und Niederbayern, an den sich das chinesische Orchester mit der Bitte um eine musikalische Begegnung gewandt hatte, war dabei.



Zunächst trugen die Juniorbläser den Gästen das Repertoire vom Jugendkonzert vor, das kürzlich stattgefunden hatte. Bevor die Gäste ihre Stücke spielten, machten sie „Körperaufwärmübungen, die wir immer vor dem Musizieren machen“, wie Dirigent Qiang erläuterte. Ihre Stücke waren das chinesische Traditional „Ich und mein Vaterland“, das Wettbewerbsstück und die „Fanfare Festive“.



Musizieren als Gemeinschaftserlebnis

Letztere wurde zu einem besonderen, gemeinsamen Erlebnis. Frank Elbert leitete Musiker beispielsweise so an: „Legt die Seele in die Musik“, „Hört auf den Nachbarn, auf die Klangbalance“, „Atmet versetzt“. So lehrte, ermunterte und lobte er die Musizierenden. In der anschließenden Pause gab es Pizza. Sofort kamen die jungen Menschen ins Gespräch. Google Translator sei Dank oder eben mit Englisch. Es herrschte eine ausgelassene Stimmung. Es wurde viel gelacht und auch Fußball gespielt. Der emotionale Höhepunkt des Tages war das gemeinsam gespielte Stück „Fanfare Festive“ von Markus Adam. Ein Stück, mit dem Festlichkeiten aller Art eröffnet werden können. Die Musiker spielten mit sattem Klang und intonierten selbstbewusst die Fanfare. Alle Beteiligten haben an diesem Tag viel gelernt, sich neue Horizonte erschlossen – von der Musik bis zur Freundschaft. Deshalb wollen die Orchester von nun an im Austausch bleiben.

red