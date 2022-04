Kabarettist Simon Pearce am 9. Juni im Olchinger Festzelt

Volksfestreferent Andreas Hörl und Bürgermeister Andreas Magg mit dem Plakat von Simon Pearce. © Stadt Olching

Olching – Kaum sind zwei lange Corona-Jahre vergangen, schon kann der Kabarettist Simon Pearce mit seinem Programm „Pea(r)ce on Earth“ endlich auf dem Olchinger Volksfest auftreten. Darüber freut sich die Stadt Olching genauso wie darüber, dass das Jubiläumsvolksfest in diesem Jahr stattfinden kann.

Der traditionelle Kabarettabend ist am Vortag der Volksfesteröffnung, 9. Juni, im Festzelt in der Toni-März-Straße. Veranstaltungsbeginn ist um 20 Uhr, Einlass ist bei freier Platzwahl ab 18 Uhr. Tickets gibt es zum Preis von 18 Euro bei der Sparkasse Olching, beim Jeans House, im Büro des Stadtmarketing, bei Schreibwaren Wagner und an der Kasse im Rathaus. Bezahlung ist nur in bar möglich.



Pearce ist ein Urbayer. Als Sohn einer temperamentvollen Volksschauspielerin und eines Nigerianers wächst der Comedian in der bayerischen Provinz auf – in der Gemeinde beäugt und beobachtet. Die Metzgerin ist begeistert, dass der Vater »so gut Deutsch spricht«, und die Nachbarn zählen ihre Porzellansammlung nach, wenn Simon zum Spielen da war. Aber Simon entdeckt die Macht der Worte und begegnet Rassismus und Intoleranz mit Humor. Er erzählt mit viel Witz und Ironie von seinen skurrilen und schrägen Erlebnissen und dankt den Bayern jeden Tag dafür, dass sie ihm so viel Stoff für sein Comedy-Programm liefern.

red