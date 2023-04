Karambolage auf Staatsstraße führt zu Verletzten und hohem Sachschaden

Da hatte es ordentlich gekracht: Beim Zusammenstoß von drei Fahrzeugen auf der Staatsstraße 2544 entstand hoher Sachschaden. Zwei Personen wurden verletzt. © PP Oberbayern-Nord, PI Germering

Germering – Ein 63-jähriger Germeringer fuhr am Dienstagabend, 11. April, mit seinem silbernen Skoda Octavia auf der Hörwegstraße und wollte an der Kreuzung bei Grünlicht nach links in die Staatsstraße 2544 einbiegen.

Ein 27 Jahre alter Audi-Fahrer kam ihm auf der Münchner Straße entgegen und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren.Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Der Audi wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes noch gegen den Lastwagen eines Postfahrers geschleudert, der auf der Staatsstraße an der roten Ampel wartete.

Auch den Audi hatte es bei dem Unfall ordentlich erwischt. © PP Oberbayern Nord, PI Germering

„Die beiden Insassen des Audi, der Fahrer und sein 23-jähriger Beifahrer, wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht“, erklärt Kriminaloberkommissar Martin Hubert. An den beiden Pkw entstand ein Sachschaden von 30.000 Euro, von Totalschaden wird bei beiden ausgegangen. Beide Autos wurden abgeschleppt. Am Lkw wurde die Front seitlich beschädigt, hier wird die Schadenshöhe auf 2.000 Euro geschätzt. Den Skoda-Fahrer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung.

pi