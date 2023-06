Karibische Gäste

Waren beeindruckt: Die Delegation aus St. Kitts und Nevis bestaunte das Kloster Fürstenfeld. © Stadt Fürstenfeldbruck

Vom 17. bis 24. Juni finden in Berlin die Special Olympics World Games statt. An dieser weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung nehmen rund 7.000 Athleten aus der ganzen Welt teil, um ihre Wettkämpfe in 26 Sportarten auszutragen.

Die Stadt Olching war vor den Wettbewerben Gastgeberin für eine Delegation von 25 Sportlern, Trainern sowie Betreuern aus St. Kitts and Nevis aus der Karibik. Neben der Vorbereitung auf die Wettbewerbe wurde die Zeit genutzt, sich zu akklimatisieren und Land und Leute kennenzulernen. So besuchten sie auch das Fürstenfelder Klosterareal und bekamen eine von der Stadt zur Verfügung gestellte Führung. Das Staunen und die Bewunderung über die Kirche und das Ambiente waren groß. Bevor es wieder zurück in die Nachbargemeinde ging, wurden sie von OB Christian Götz begrüßt, der auch kleine Präsente als Erinnerung übergab.

red