Kartenverlosung für HG. Butzko am 15. Juni in Germering

HG. Butzko ist am Donnerstag, 15. Juni, in Germering zu Gast. © Torsten Silz

Germering – Wer kennt nicht den Spruch: „Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geliehen“? Aber mal ehrlich, damit war doch nicht gemeint, dass die Blagen das ernst nehmen, die Leihgabe zurückfordern, und bloß, weil wir über unsere Verhältnisse gelebt haben, keinen Kredit mehr gewähren. Da stellt sich doch die Frage: Wie konnte es nur so weit kommen?

Und weil HG. Butzko vor 25 Jahren anfing, Kabarett zu machen, wagt er jetzt einen Blick in die Mahnbescheide des letzten Vierteljahrhunderts und da zeigt sich: Es ist an der Zeit, Bilanz zu ziehen und abzurechnen mit den Tricksern und Täuschern, den Blinden und Blendern, den Gewählten und Wählern, den Metzgern und Kälbern.



Und deswegen beleuchtet der Gelsenkirchener Hirnschrittmacher des deutschen Kabaretts einige Lügen, Vertuschungen und falsche Versprechungen der letzten 25 Jahre aus Politik, Wirtschaft und Medien. Aber wenn man verstehen will, warum wir heute da stehen, wo wir stehen, müssen die Verbindlichkeiten der Vergangenheit vollstreckt werden, damit das Unverbindliche in Zukunft auf der Strecke bleibt. Ab jetzt wird zur Kasse gebeten. Karten für den Auftritt am Donnerstag, 15. Juni, um 19.30 Uhr im Orlandosaal gibt es für 21,50 Euro.

Verlosung von 3x2 Karten

Der Germeringer Anzeiger verlost 3x2 Karten für die Vorstellung von HG. Butzko am 15. Juni im Orlandosaal, Germering. Wer gewinnen will, sollte ab sofort und bis Montag, 12. Juni, unsere Hotline 0137/8226255 (50 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreis ggfs. abweichend, Audiotex Deutschland GmbH) anrufen und das Lösungswort „Butzko“ nennen oder das Online-Gewinnspielformular ausfüllen. Die Gewinner werden benachrichtigt, die Tickets werden an der Abendkasse hinterlegt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir wünschen Ihnen viel Glück!

red