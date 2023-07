Für den Ernstfall gewappnet: Katastrophenschutzübung der Kreisbrandinspektion

Von: Claudia Becker

Teilen

Emsiges Treiben im Kieswerk bei Egg: Feuerwehrler aus dem ganzen Landkreis nahmen an der Katastrophenschutzübung „Sandsacklogistik“ teil. © Claudia Becker

Fürstenfeldbruck/Mammendorf – Auch im Landkreis Fürstenfeldbruck kommt es immer wieder zu heftigen Unwettern. Erst vergangene Woche hatte es Olching relativ stark erwischt. Die Feuerwehren waren in Dauerschleife im Einsatz.

Wie man in einem Katastrophenfall richtig reagiert, das wird regelmäßig einstudiert. Eine solche Übung der Kreisbrandinspektion zum Thema „Sandsacklogistik“ fand am Samstag, 1. Juli, in einer Kiesgrube bei Egg in Mammendorf statt. Hintergrund der Übung sei es, bei einer drohenden Überflutung von Flüssen im Landkreis, aber auch in den Nachbargemeinden, aktiv unterstützen zu können. Und da die Sandsacklogisitik seit einigen Jahren schon nicht mehr geprobt wurde, war es an der Zeit. Getestet werden sollen laut Kreisbrandmeister Ric Unteutsch unter anderem die Bereitstellungszeiten, bis die Sandsack-Produktion anläuft sowie die Material- und Sandsacktransport-Komponenten. Diese seien im Landkreis auf mehrere Standorte verteilt und müssen vor Produktionsbeginn zusammengeführt, installiert und koordiniert werden.



Die Eimerkette war gestern Fotostrecke ansehen

Ein Fakt, der bei Kreisbrandrat Christoph Gasteiger auf Unmut stößt. Es vergehe zu viel Zeit. Ein Lager befindet sich auf dem Gelände des Fliegerhorstes. Hier sei es oftmals schon kompliziert, hineinzukommen, da dieser von der Bundeswehr mit einer Schranke gesichert ist. Auch sei das Lager an sich nicht optimal, so Gasteiger. Im Idealfall sollte es „trocken, beheizbar und mausdicht“ sein. Punkte, die hier nicht wirklich zuträfen. Auch das zweite Lager auf dem ehemaligen Wertstoffhof in Eichenau habe so seine Tücken. Es fällt der Vergleich mit einem zugestellten Kellerabteil. Um an ein wichtiges Gerät kommen zu können, müsse erst Unwichtiges aus dem Weg geräumt werden – und das, erklärt der Kreisbrandrat, koste unnötig Zeit. Zeit, die im Zweifel bei einem Katastrophenfall wie einem Hochwasser fehle.

„Noch nicht optimal“

„Es läuft nicht alles so, wie man es sich wünschen würde“, räumt er ein. Die Alarmierung, dass es im Nachbarlandkreis Dachau zu einem Katastrophenfall aufgrund starker Regenfälle gekommen sei, wäre um 9 Uhr eingetreten. Produktionsbereit waren die Feuerwehren Alling, Biburg, Eichenau, Emmering, Germering, Holzhausen, Moorenweis und Schöngeising unter Einsatzleiter Kreisbrandinspektor Hans Hintersberger etwa drei Stunden später gegen 12 Uhr. „Die Rüstzeit ist zu lang. Das ist deutlich länger, als wir uns das vorstellen. Zwei Stunden wären durchaus machbar“, sagt Gasteiger. Seither werden rund 1.000 Sandsäcke pro Stunde befüllt. Das seien 25 Paletten.



Um unter anderem auf ebendiese Missstände hinzuweisen, hat die Kreisbrandinspektion neben der Presse auch die Politik zu dieser Übung geladen. „Ich hätte mir gewünscht, dass sich auch Kreisräte die Zeit genommen hätten“, sagt Gasteiger beim Blick in die Runde. Neben der stellvertretenden Landrätin Martina Drechsler (CSU) waren die Landtagsabgeordneten Alex Dorow (CSU, Stimmkreis Fürstenfeldbruck-West) und Benjamin Miskowitsch (CSU, Stimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost), der Referent für Feuerwehren des Kreistages Gottfried Obermair (FW) sowie Puchheims Dritter Bürgermeister Thomas Hofschuster (CSU) vor Ort. Es müsse ein „Schulterschluss“ mit der Politik erfolgen, damit ein reibungsloser Ablauf möglich sei. „Personell ist es möglich, auch die technischen Geräte sind gut, aber die Räumlichkeit fehlt“, sagt Gasteiger und meint damit einen zentralen Ort. Ein Grundstück habe man schon fest im Auge, erklärt dazu Miskowitsch. Eine vorherige Planung in Eichenau habe man doch „über den Haufen geworfen. Nun, so der Politiker, „sind wir zuversichtlich“. Gasteiger wirft ein, dass er um die prekäre Haushaltslage wisse.



Acht Feuerwehren und rund 50 Kräfte im Einsatz

In der Kiesgrube nimmt alles seinen Lauf. Emsig wie die Ameisen stehen die Feuerwehrmänner und -frauen um die Maschinen und füllen und binden die Sandsäcke ab, um sie auf die Paletten zu legen. Ähnlich wie die damalige Eimerkette laufe das Geschehen hier ab, so Hintersberger. Die fertigen Paletten kommen dann ins Lager des Fliegerhorstes, um bei einer echten Überschwemmung vor vollgelaufenen Kellern und Schlimmerem zu schützen. Unterstützt wurde die Übung vom Malteser Hilfsdienst, der die Verpflegung der eingesetzten rund 50 Kräfte vor Ort übernahm.

Claudia Becker