KBO-Klinikum Fürstenfeldbruck unter neuer Führung

Susanne Lucae ist seit 1. Mai neue Chefärztin

Fürstenfeldbruck - Seit dem 1. Mai leitet Prof. Dr. Dr. Susanne Lucae als neue Chefärztin die KBO-Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Fürstenfeldbruck und die psychiatrische Tagesklinik und Institutsambulanz in Dachau.

Zuvor war die 52-jährige Österreicherin leitende Oberärztin und Weiterbildungsbefugte für die Fächer Psychiatrie und Psychotherapie im Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München. Durch ihr Jahre langes Engagement ist sie mit den unterschiedlichsten Themen aus dem Bereich der Psychiatrie vertraut. Ihre Habilitation verfasste sie 2013 zum Thema „Genetik und Pharmakogenetik der Depression“ an der LMU München.



Begrüßung durch den Bezirkstagspräsident

Um den Amtsantritt von Lucae zu feiern, lud das Klinikum am 9. Mai zu einem Pressegespräch ein. Zur Begrüßung kam Josef Mederer, der Bezirkstagspräsident für Oberbayern und KB- Verwaltungsratsvorsitzende, nach Fürstenfeldbruck. Mederer ist laut eigener Aussage dem Klinikum „sehr verbunden“ und bezeichnete Susanne Lucae als „außergewöhnliche Persönlichkeit, die uns auf vielfältige Weise überzeugt hat.“ Bei dieser Gelegenheit sagte Mederer, dass es das Ziel sei, die Regionalisierung der Krankenhauslandschaft in Bayern voranzutreiben. Er betonte, dass man auch in Fürstenfeldbruck beabsichtige, verstärkt ambulante Behandlungen anzubieten; zum einen, weil der Bedarf im psychiatrischen Bereich beständig ansteige, zum anderen, weil nicht jeder stationär behandelt werden müsse. „Wir haben den hohen Auftrag, Hilfesuchenden zur Seite zu stehen“, so Mederer. Pflegedienstleiterin Nina Tantarn freut sich auf ihre neue Chefin und meint: „Es ist wichtig, dass wir durch den Führungswechsel einen anderen Blickwinkel auf die Abläufe, die sich seit der Klinikgründung im Jahre 2016 etabliert hatten, einnehmen.“

Forschung zu affektiven Störungen

Sabine Lucae, die unter anderem im Bereich der affektiven Störungen forscht, erklärt, dass seit der Corona-Pandemie der Bedarf an psychologischer und psychiatrischer Betreuung enorm gestiegen sei. Zudem beteilige sich die Klinik an dem Modellvorhaben nach § 64b SGB V. Hierbei gehe es um die Weiterentwicklung der Versorgung und Betreuung psychisch erkrankter Menschen. Ganz allgemein wird die bisherige Vergütungsweise von Krankenhausleistungen novelliert. Ziel ist eine möglichst individualisierte Betreuung. Das 64b-Modell ist ein sogenanntes „sektorenübergreifendes Modell“ was die Verschränkung der Sektoren ambulant, tagesklinisch und stationär meint. Das mache auch deshalb Sinn, weil das Klinikum derzeit überbelegt, mehr auf die Möglichkeiten einer ambulanten Betreuung zu setzen, während Josef Mederer ergänzend hinzufügt: „So richtig gesund wird man ohnehin nur zu Hause.“ Prof. Dr Peter Birger, seines Zeichens ärztlicher Direktor des Isar-Amper-Klinikums weist darauf hin, dass man damals bei der Eröffnung ganz bewusst auf weniger Betten gesetzt habe, um deswegen gezielt mehr auf die ambulante Versorgung setzen zu können. Nicht nur diesbezüglich habe sich die Klinik seit dem Jahr 2016 bestens entwickelt, so Birger.

Tag der offenen Tür am 28. Juni

Lucae, die erste Führungen für Schulklassen veranstaltet hat, will mit solchen und ähnlichen Veranstaltungen erreichen, dass psychische Erkrankungen „entstigmatisiert“ werden. „Uns ist der Kontakt zur Bevölkerung sehr wichtig“, betont sie. Deshalb werde am 28. Juni von 14 bis 18 Uhr ein Tag der offenen Tür stattfinden.

Roman-Michael Schäfer