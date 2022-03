Lichtermeer am Kleinen Stachus: Überparteiliche Mahnwache

Von: Claudia Becker

Am Kleinen Stachus trafen sich rund hundert Germeringer und zündeten Teelichter und Kerzen an. © Becker

Germering – Die Temperaturen sind eisig und dennoch haben sich am Freitagabend rund 100 Germeringer am Kleinen Stachus eingefunden, um eine Mahnwache für die Menschen, die ihre Heimat in der Ukraine verlassen mussten und diejenigen, die weiter im Kriegsgebiet ausharren, abzuhalten.

Nach nur wenigen Minuten sind die Finger taub und eingefroren. Man kann sich nicht ansatzweise vorstellen, wie es sich anfühlen muss, mehrere Stunden oder gar Tage draußen auf der Flucht verbringen zu müssen. Auch in der Ukraine herrscht Winter. Den Schal noch enger um den Hals gebunden, trudeln nach 18 Uhr immer mehr Menschen ein und stellen ihre mitgebrachten Kerzen und Teelichter auf dem Brunnen am Kleinen Stachus ab. Das Mitgefühl ist groß für die Menschen, die alles verloren haben. Viele besitzen nur noch das, was sie am Leib tragen. Die Fernsehbilder lassen einen nicht mehr los und gerade die älteren Genera-



tionen fühlen sich zurückerinnert an die Zeiten des Zweiten Weltkriegs. In denen man sich im Keller verschanzen musste, als die Bomben über einen hinwegflogen – in ständiger Angst jeder Moment mit der Familie könnte der letzte sein. Um so erschütternder da die Geschichten der Zerrissenheit. Eine innere Zerrissenheit, sein Land verlassen zu müssen und womöglich nie wieder dahin zurückkehren zu können und dann die familiäre Zerrissenheit, da man Großeltern, Brüder, Onkel oder Ehemänner in diesem Wahnsinn zurückgelassen hat.

Eigens für die Mahnwache gebastelt: Teelichthalter in den Farben der Ukraine. © Becker

Germeringer zeigen sich solidarisch

Es wäre anmaßend zu behaupten, zu wissen, wie sich diese Menschen jetzt fühlen. Umso wichtiger ist es aber im Moment, ihnen ein Gefühl der Zusammengehörigkeit zu geben. Die Welle der Solidarität ist riesig. Beinahe täglich machen sich Hilfstransporter aus dem gesamten Landkreis auf die Reise an die ukrainische Grenze. Helfen wo es nur geht ist die Devise. Und helfen kann jeder – auf seine Weise. Egal ob man Geld, Nahrungsmittel oder Kleidung spendet oder seine Zeit beim Sortieren der Hilfsgüter hergibt, eine Unterkunft zur Verfügung stellt oder auch „nur“ eine Kerze anzündet – in Gedanken ist man bei den Ukrainern.

Und genau so zeigen sich die Germeringer solidarisch. Wenn der Wind das Teelicht eines anderen ausgeblasen hat, so wird es wieder angezündet, um das Lichtermeer immer weiter zu bestücken, es wachsen zu lassen. Es ist eine stille Mahnwache, nicht viele Worte werden gesagt. Es bedarf auch nicht vieler Worte in der aktuellen Situation. Alle fühlen mit und hoffen auf ein baldiges Ende des Krieges. Auch wenn Normalität noch in weiter Ferne scheint.

