Kevin Mahoney und seine Goldendoodle Hündin Pearl erreichen nach elf Tagen die Zugspitze

Zwei Abenteurer kehren zurück

Von Julia Huß schließen

Puchheim – Sie haben es geschafft: über 111 Kilometer in elf Tagen von Puchheim bis zur Zugspitze. Kevin Mahoney und seine Hündin Pearl hatten sich am 27. Mai in das Abenteuer gestürzt. Regen, Hagel, Hitze und Hunger hat den beiden nichts anhaben können und trotz zahlreicher Widrigkeiten und den immer wiederkehrenden Hintergedanken abzubrechen, war Aufgeben für Hund und Herrchen keine Option. Nun sind die zwei Abenteurer wieder zurückgekehrt – mit im Gepäck: das ein oder andere durchnässte Kleidungsstück, spannenden Geschichten und die Erinnerung an ein unvergessliches Erlebnis.

Der Abschied am 27. Mai viel nicht leicht, dennoch machten sich Mahoney und seine Hündin Pearl pünktlich um 8.30 Uhr auf Richtung Zugspitze. Das Ziel hatten sie dabei stets vor Augen, denn mit der von Mahoney initiierten Spendenwanderung versucht der 73-Jährige Geld zu sammeln, um der Familie des Tansaniers Kanuth Tarimo zu hlefen. Vor Beginn der Pandemie bot der Vater von vier Kindern Safaris für Touristen an. Doch dann kam die Pandemie und die Touristen wurden weniger. Seither versucht der Tansanier sich und seine Familie mit kleinen Tätigkeiten über Wasser zu halten. Auch jetzt ist das Geld weiterhin knapp. Deshalb war das Ziel der Wanderung Geld zu sammeln, um die Familie finanziell zu unterstützen.

Spendenaktion für Familie

Dieser Gedanke begleitete den Puchheimer auf seinem oft auch beschwerlichen Weg zur Zugspitze. Zu Beginn verlief die Wanderung allerdings fast reibungslos. In Schöngeising wurden Hund und Herrchen am Ende des ersten Tages und einer Strecke von 15 Kilometern herzlich in den Räumlichkeiten des SC Schöngeisings aufgenommen – eine warme Dusche und ein Schlafplatz erwarteten die Abenteurer.

Dennoch und wie es sich für ein echtes Abenteuer gehört, verlief nicht jeder Tag problemlos, denn der ein oder anderen Herausforderung musste sich das Duo auf seiner Wanderung stellen. „Ich habe die Verfügbarkeit von Essensmöglichkeiten auf unserem Weg gar nicht bedacht“, erklärt Mahoney zum Beispiel. Auf der Strecke zwischen St. Anton am Ammersee und Weilheim wurde ihm auch genau das beinahe zum Verhängnis.

Die geplante Strecke betrug 21 Kilometer. Am vorigen Tag hatte der Rentner nur wenig gegessen (für das leibliche Wohl von Hündin Pearl war natürlich stets gesorgt). Deshalb wollte sich Mahoney in einer der Wirtschaften in St. Anton stärken. Allerdings hatte er nicht mit den Ruhetagen gerechnet. So blieb es den ganzen Tag über bei einem Kaffee, einer Butterbreze und ein paar Müsliriegeln, natürlich viel zu wenig. Hinzu kam schlechtes Wetter, Regen und Wind. Auch in Grainau blieb das Wetter ungnädig, zu Regen und Wind kam noch Hagel. Vor allem die Nacht wurde dadurch ungemütlich, das Zelt stand unter Wasser. „Alles war durchnässt. Zum Glück war es die letzte Nacht in Grainau, sonst hätten wir am nächsten Morgen wahrscheinlich aufgegeben. Pearl war aber die ganze Zeit über ein echtes Juwel“, lobt Mahoney seine Reisebegleitung.

Mahoney begeistert von Wanderung

Trotz aller Widrigkeiten, Mahoney genoss jeden Tag der Wanderung. „Die Landschaft war einfach wunderschön. Ammerquellen, Sumpfgebiete, klares Wasser und die Berge. Aber auch die Ruhe nach einem anstrengenden Tag. Und natürlich gemeinsam mit Pearl in der Seilbahn zur Zugspitze zu fahren und das Frühstück auf dem Gipfel zu genießen. Dort gab es dann auch ausnahmsweise zwei Wiener für sie“, erklärt Mahoney stolz.



Auch wenn das Wetter es ihnen nicht leicht, die Nässe ihnen zu schaffen machte und die Anstrengung nicht zu unterschätzen war, kehrten Hund und Herrchen glücklich und zufrieden nach Puchheim zurück. „Uns geht es sehr gut. Eigentlich



waren wir nach der ersten Nacht zu Hause wieder fit. Wir brauchten nur ein trockenes, weiches Bett“, erklärt der Abenteurer. Ein finales Spendenergebnis steht noch aus, denn die Webseite bleibt noch bis 20. August offen. Bisher sind 950 Euro eingegangen.

Spenden nach wie vor möglich

Weitere Informationen zu Pearl und Mahoneys Tour und wie die beiden unterstützt werden können gibt es unter https://ppp.hdnsb.com/

Huß