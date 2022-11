Kind auf Fahrrad in Germering angefahren

Symbolbild: In Germering wurde ein fahrradfahrender Schüler angefahren. © toa55/PantherMedia

Germering - Ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer ereignete sich am 22. November im Bereich der Augsburger Straße in Germering.

Ein 58-jähriger Germeringer fuhr mit seinem Renault gegen 17.45 Uhr auf der Augsburger Straße in nördlicher Fahrtrichtung und übersah hierbei einen auf seinem Fahrrad entgegenkommenden 13-Jährigen. Nachdem beide Fahrzeuge zusammenstießen, stürzte der 13-Jährige von seinem Fahrrad zu Boden und verletzte sich leicht am Bein. Das Fahrrad wurde durch den Zusammenstoß am Vorderrad beschädigt und war nicht mehr fahrbereit, der PKW blieb unbeschädigt. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten beim PKW-Fahrer Alkoholgeruch und führten einen Atemalkoholtest durch. Da dieser beim 58-Jährigen einen Wert von 0,48 Promille anzeigte, wurde beim PKW-Lenker eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

