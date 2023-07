Kind in Puchheim angefahren

Symbolbild: Es ist unklar, ob das Kind verletzt wurde. © Ingeborg Knol/PantherMedia

Puchheim - Ein kleiner Junge wurde am 24. Juni von einem Auto touchiert.

Der Unfall passierte gegen 7.30 Uhr in der Fichtenstraße / Obere Lagerstraße. Ein etwa 6-jähriger Junge, der mit seinem Fahrrad von der Oberen Lagerstraße in die Fichtenstraße nach rechts einbog, wurde durch ein in der Fichtenstraße entgegenkommendes, bisher unbekanntes Auto touchiert und fiel zu Boden. Ob der Junge verletzt wurde, ist nicht bekannt. Die Polizei Germering sucht nach den Unfallbeteiligten und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten sich zu melden unter 089/894157-0.

pi