Kinder-Wallfahrt mit Esel

Von: Hans Kürzl

Eine richtige Attraktion: Esel Aramis war bei den Kindern schnell beliebt. Bevor die Wallfahrt begann, durfte er gestreichelt werden. © Hans Kürzl

Germering – In den nächsten Wochen finden die Feste zur Erstkommunion in den Pfarreien der Stadtkirche Germering statt. Teil der Vorbereitung war die Kinder-Wallfahrt, die ein prominenter Vierbeiner begleitete.

Denn Aramis, das ist zunächst einmal ein Esel – aber einer mit einem gewissen Prominentenstatus: Bei den Passionsspielen in Oberammergau im letzten Jahr hat Aramis den Jesus getragen. In der Szene, die den Einzug in Jerusalem darstellt. „Ein gutes Symbol“, sagt Brigitte Aichner vom Kindergottesdienst-Team aus St. Jakob. „Deswegen passt es, dass Aramis uns begleitet.“ An der Stelle bekommen die Kinder auch erklärt, dass das Tier das Tempo der Wallfahrt vorgibt. Und dass ein Esel nicht stur ist, sondern vorsichtig.



„Es soll etwas Besonderes sein für die Kinder“, so Aichner. Sie versteht, warum die rund 100 Mädchen und Buben so aufgeregt sind. „Die hatten wegen Corona keine Abschlussfeier aus dem Kindergarten.“ In der ersten Klasse seien die Kinder dann gleich „voll ins Homeschooling geraten“. Kaum Möglichkeiten zu gemeinsamen Erlebnissen unter Gleichaltrigen, zum Freundschaften bilden. Daraus sei dann die Idee entstanden, erstmals in Germering eine Kinder-Wallfahrt zu organisieren und die in die Vorbereitung auf die Erstkommunion einzugliedern, so Aichner. „Wir wollten aber auch noch etwas Spektakuläres, was zieht“, erklärte sie, warum Aramis bei der Wallfahrt ebenfalls mit dabei ist.

Jeder erhält den Segen

Gesegnet wird der Esel von Diakon Benno Saruba. Doch davor haben den auch die rund 100 Kinder erhalten, die sich in der Dorfkirche St. Jakob versammelt haben. „Bei uns in der Kirche darf man den Segen spüren“, sagt Saruba, ehe er zu Weihwasser und Aspergill (liturgisches Gerät zum Besprengen) mit Weihwasser) greift. Kaum einer kommt den Spritzern aus. Es kommt Leben in den Kirchenraum, ein paar jubeln auch ein wenig. Als weitere Beigabe gibt es noch Pilgermuscheln, die viele an ihrem Rucksack befestigen.



Draußen, auf dem durch Unterpfaffenhofen führenden Weg, ist erst einmal Sicherheit angesagt. Die Kinder halten sich an die Anweisung, nur auf Gehwegen zu laufen. Vorsorglich ist auf der ganzen Strecke ein Einsatzfahrzeug der BRK-Bereitschaft Germering dabei. Gebraucht wird es in den knapp drei Stunden, die die Wallfahrt dauert, nicht. Das Kindergottesdienst-Team hat verschiedene Stationen eingestreut: Zum Rasten, zum Beten oder zum Nachdenken. Dazu dienen sogenannte Impulsfragen, die auf Zetteln notiert sind. „Mit welchem Gedanken bist Du gestern eingeschlafen?“, oder „Worüber hast Du Dich als Letztes so richtig gefreut?“ Ein paar Kinder haben den Mut, etwas dazu sagen. Andere bleiben still. „Jeder so, wie er sich dabei wohlfühlt“, sagt Aichner. Am Ende gibt es als Anerkennung und bleibende Erinnerung eine Pilgerurkunde.

Kommunion in Germering

Die Erstkommunion in der Stadtkirche Germering wird gefeiert am 14. Mai in St. Martin, am 21. Mai in Don Bosco und am 18. Juni in St. Cäcilia.