Klassen der Realschule Puchheim bauen Nisthilfen

Im Rahmen eines Aktionstages bauten zwei fünfte Klassen der Realschule Puchheim Nisthilfen. © BN Puchheim

Puchheim – Was aus übriggebliebenem Geld der Aktion „Gesunde Pause“ alles werden kann: Die Lehrerin Franziska Eckl wollte mit den übrigen 150 Euro etwas Sinnvolles anfangen und initiierte einen Aktionstag zum Schutz der Biodiversität. Zusammen mit der Bund Naturschutz (BN) Ortsgruppe Puchheim bauten zwei fünfte Klassen in zwei Gruppen Nisthilfen für Vögel und Wildbienen.

Das hauseigene und in die Jahre gekommene Insektenhotel wird „saniert“ und für Wildbienen wieder flott gemacht. Die Umwelt- und Naturpädagoginnen Anke Simon (BN-Kreisgruppe Fürstenfeldbruck) und Sonja Strobl-Viehhauser (freie Naturpädagogin) setzten den Aktionstag um. Dabei flossen nicht nur Informationen. So erlebten die Kinder spielerisch am eigenen Leib, wie anstrengend so ein Wildbienenleben sein kann, wenn Wohnraum und Futterpflanzen nicht in unmittelbarer Nähe sind. „Wildbienen leisten harte Arbeit, da geh ich lieber weiter in die Schule“, berichtet ein Fünftklässler. Die Wildbienennisthilfe wird nach den Ferien fertiggestellt. Die gemeinsam gebauten Vogelhäuser durften die Kinder mit nach Hause nehmen, um beim Einzug von neuen Bewohnern mitfiebern zu können.

Im Vorfeld rettete eine andere fünfte Klasse der Realschule Futterpflanzen für Insekten: Frühblüher auf dem grünen Hügel am Alois-Harbeck-Platz. Dieser mit Bäumen und unzähligen Blumen bewachsene Hügel soll aufgrund der Neugestaltung des Platzes einem Parkplatz weichen. Die geretteten Frühblüher wie Krokusse, Schneeglöckchen, Märzenbecher, wilde Tulpen und Narzissen wurden auf dem Realschulgelände in unmittelbarer Nähe der Wildbienennisthilfe wieder eingepflanzt und stehen so im nächsten Frühjahr als Nahrung zur Verfügung.



Dreiklang aus Vögeln, Wildbienen und Blumen

Wie Vögel, Wildbienen und Blumen als Dreiklang zusammenhängen, erklärte Jennifer Getzreiter (Erste Vorsitzende BN-Ortsgruppe Puchheim und Organisatorin des Projekts) eine Woche vorher den Schülern. Gemeinsam diskutierten die Gruppen was Biodiversität bedeutet, wie wichtig Artenvielfalt auch für die Menschen ist und was die Ursachen des großen Artensterbens sind. Auch die Möglichkeiten dagegen zu steuern, wurden gemeinsam erarbeitet. „Wichtig war, allen klarzumachen, dass jeder Einzelne etwas beitragen kann – direkt vor seiner Haustür, im eigenen Garten oder auf dem Balkon“, erklärt Getzreiter. Die Kinder lauschten aufmerksam, brachten sich engagiert ein und waren motiviert und voller Vorfreude auf den Aktionstag.



Organisatorisch unterstützt wurde der Tag von der Leiterin der BNKindergruppe Gröbenzell Larissa Holmer. Realschulkonrektorin Christine Heimann und Lehrerin Franziska Eckl überreichten zum Auftakt des Tages der BN-Ortsgruppe Puchheim einen Spendenscheck in Höhe von 150 Euro, der übrig gebliebene Gewinn aus der Aktion „Gesunde Pause“. Die Ortsgruppe möchte damit weitere Umweltbildungsaktionen für Kinder und Jugendliche realisieren.

red