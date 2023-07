Kleber löst Feuerwehreinsatz in Schule aus

Symbolbild: Der Klebstoff entzündete einen Schrank. © alexandkz/PantherMedia

Mammendorf - In der Grund- und Mittelschule Mammendorf kam es Donnerstagnacht zu einem Feuerwehreinsatz, nachdem sich im Werkraum ein Klebstoff selbst entzündet hatte.

Der an der Schule wohnhafte Hausmeister wurde gegen 1 Uhr in der Nacht durch den Feueralarm der Schule geweckt. Nachdem der Hausmeister eine größere Rauchentwicklung im Schulgebäude feststellte, verständigte er die Feuerwehr. Diese fand im Werkraum einen stark rauchenden Schrank vor, indem sich ein Behälter mit Klebstoff selbst entzündet hatte und einen Schwelbrand auslöste. Die Feuerwehr löschte den Brand und musste aufgrund der starken Rauchentwicklung im Anschluss noch das gesamte Schulgebäude lüften. Der Schaden am Schrank wurde auf 300 Euro beziffert. Personen kamen nicht zu Schaden.

pi