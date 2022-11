Kleidertausch Aktion in Gröbenzell

Symbolbild: Getauscht werden können bis zu zehn Kleidungsstücke. © photographee.eu/Panthermedia

Gröbenzell – Am Samstag, 19. November, beginnt die Europäische Woche der Abfallvermeidung zum Thema Textilien. Der Bund Naturschutz ist mit seinen Kooperationspartnern gleich mit vier Veranstaltungen am Start.

Gestartet wird mit einem Kleidertausch Sonntag, 20. November, von 12 bis 16 Uhr im Bürgerhaus Gröbenzell. Dabei bringen die Teilnehmer ihre aussortierte Kleidung mit und tauschen sie gegen neue Lieblingsteile ein, um ein Zeichen gegen übermäßigen Konsum zu setzen. „Die Schnelllebigkeit der Fast Fashion Industrie stresst nicht nur uns Verbraucher gewaltig. Sie geht auch mit katastrophalen Arbeitsbedingungen und Umweltzerstörung einher“, erklärt Ariane Zuber vom Bund Naturschutz Gröbenzell. „Zwar hat sich in den letzten Jahren schon einiges in der Modebranche getan, aber es ist viel zu wenig. Mit unserem Kleidertausch wollen wir zeigen, dass Kleidung Wertschätzung verdient – genau wie die Menschen, die sie herstellen.“

So funktioniert es

Getauscht wird sowohl Frauen-, Männer- als auch Kinderkleidung. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die übrig gebliebene Kleidung wird an soziale Einrichtungen gespendet. Die Teilnehmer bringen aussortierte, gewaschene und noch gut erhaltene Kleidungsstücke mit. Die Kleidung muss nicht von einer bekannten Marke oder nachhaltig produziert sein – Hauptsache sie ist noch so gut erhalten, dass man sie seinem besten Freund geben würde. Mitgebracht werden können bis zu zehn Kleidungsstücke, Schuhpaare und Accessoires. In dem so entstandenen Fundus kann gestöbert und anprobiert werden. Die neuen Lieblingsteile dürfen wieder mit nach Hause genommen werden, die Anzahl orientiert sich daran, wie viel man mitgebracht hat.

Weitere Veranstaltungen

Parallel dazu findet am 20. November ein Repair Cafe für Nähmaschinen statt. Hier werden die Reparateure versuchen, Probleme an den Nähmaschinen zu beheben oder auch Handreichungen für die Bedienung zu geben. Das Repair Cafe startet um 14 Uhr und geht bis 16 Uhr. Am Dienstag, 22. November geht es weiter mit einer After-Work-Modenschau für nachhaltige und Faire Mode. Beginn ist 18.30 Uhr in der Gemeindebücherei, der Eintritt ist frei. Am Mittwoch, 23. November, geht es in den Gröbenlichtspielen um 19.15 Uhr weiter mit einer Informationsveranstaltung zum Thema Plastikvermeidung. Um 20 Uhr startet der Film „North Thrift“, der auch in der Matinee am 27. November um 11 Uhr gezeigt wird.

red