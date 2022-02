Spannender und breit gefächerter Beruf

Tierische Notfälle ab März nur noch von 8 bis 22 Uhr behandelbar

Von: Claudia Becker

Der Klinikstatus der Tierklinik Germering wird ab dem 1. März fürs Erste ruhen. © Privat

Germering – 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und das an 365 Tagen im Jahr – die Tierklinik Germering ist immer für den tiermedizinischen Notfall gewappnet. Noch muss man betonen, denn der Klinikstatus wird ab dem 1. März fürs Erste ruhen.

Der Fachkräftemangel und der Zuwachs an Haustieren während der Corona-Pandemie sind die Auslöser dafür, wie Barbara Haas, Germeringer Klinikleiterin, schildert. Mit klaren Worten richtete sie sich an die Presse. Denn es sei ihr nicht mehr möglich, die Klinik 24 Stunden am Tag offen zu halten – dafür fehle ihr einfach das Personal. „Um einen Konflikt mit dem Arbeitszeitgesetz zu entgehen, zumindest vorübergehend, müssen wir unseren Klinikstatus ruhen lassen“, sagt sie. Ab März werden Notfälle unter der Woche nur noch von 8 bis 22 Uhr angenommen. Zu diesen Zeiten seien die Spezialisten wie Dermatologen, Chirurgen oder Internisten vor Ort. Aber auch hier immer mit einem Backup, dem sogenannten Hintergrunddienst. „Befindet sich ein Arzt im OP, beispielsweise bei einem Kaiserschnitt, und es kommt ein weiterer Notfall rein, dann müssen wir reagieren können“, erklärt Haas. Am Wochenende, so betont die Tierärztin, ist der tierärztliche Notdienst im Landkreis Fürstenfeldbruck der passende Ansprechpartner. Man könne froh sein, dass dieser angeboten werde. Immerhin nehmen viele Tierbesitzer lange Strecken auf sich, wenn es um die Versorgung ihres Haustieres geht. Und das gehe natürlich auch ins Geld, das weiß die Tierärztin nur zu gut. Daher empfehle sie jedem eine Tierkrankenversicherung abzuschließen, um im Notfall nicht vor einem Haufen Schulden zu stehen.

Kaum noch Tierärzte in ländlichen Gegenden

Aus der Einsamkeit heraus und bedingt durchs das Homeoffice haben sich in den vergangenen zwei Jahren immer mehr Menschen für ein Haustier entschieden. Egal ob Hund oder Katze, sie werden in der Tierklinik zu jeder Zeit versorgt. Bis jetzt. Schon seit Jahren bemängelt Haas den Fachkräftemangel ihrer Branche. „In ländlichen Gegenden gibt es kaum noch Tierärzte“, sagt sie. Zum einen schrecke der hohe NC, der Numerus Clausus beziehungsweise die Zulassungsbeschränkung der Universitäten, viele Studenten ab. Muss man doch ein sehr gutes Abitur vorweisen, um Tiermedizin zu studieren. Die Regelstudienzeit beträgt dann elf Semester. Dies setze aber voraus, so Haas, dass man seine Approbation auch abhole und als Tierarzt praktiziere. Studien zufolge liegt die Quote hier wohl nur bei 50 Prozent. Zum einen läge das an der hohen Frauenquote des Studiengangs. In den letzten Jahre habe sich viel getan, aber früher, so erzählt Haas, sei der Beruf als unterbezahlt verschrien gewesen. Als Mann hätte man keine Familie ernähren können. Das habe sich heutzutage zum Glück geändert, aber natürlich müsse man andere Entbehrungen in Kauf nehmen – da leide auch mal die Freizeit. Wochenendschichten oder Nachtdienste seien notwendig, um eine lückenlose Behandlung im Notfall gewährleisten zu können.



Spannender und breit gefächerter Beruf

„Es ist ein spannender und breit gefächerter Beruf“, schwärmt die Tierärztin, die ihre Klinik seit dem Jahr 2004 in der Industriestraße betreibt. Mit der Zeit seien sie immer mehr gewachsen und können heute Kleintiere aus dem ganzen Umland auf rund 1.000 Quadratmetern versorgen. „Wir sind die einzige Tierklinik im Münchner Westen“, betont Haas. Umso mehr trifft es sie da, die nächtliche Versorgung vorerst einstellen zu müssen, bis sie neues Personal gefunden beziehungsweise eingearbeitet habe. „Ich will verhindern, dass jemand bei uns vor der Tür steht und wir nicht hier sind“, erklärt die Tierärztin ihre Motivation sich nun an die Presse zu wenden. Sie liebe ihren Job und wolle auch den Nachwuchs davon überzeugen. Das Kliniksterben sehe sie nämlich in ganz Deutschland. Aber davon können auch die Humanmediziner ein Lied singen.

