Kompromiss beim Neubau der Amperoase

Soll im Herbst 2023 abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden: Das in die Jahre gekommene Hallenbad der Amperoase. © Fischer

Fürstenfeldbruck – Im Streit um den Neubau der Amperoase einigt sich der Stadtrat nach stundenlanger Diskussion auf einen Kompromissvorschlag: Die Freien Wähler ziehen ihren Antrag auf einen Planungsstopp des Amperoasen-Neubaus zurück, allerdings sollen die Belange der Schwimmer und Eisläufer stärker berücksichtigt werden. Um einen drohenden Ausfall während der Bauarbeiten in den kalten Wintermonaten zu verhindern, wird die Errichtung einer Traglufthalle über dem Freibadbecken geprüft. Zudem soll bis zum Sommer die Bauleitplanung für eine Eishalle auf dem benachbarten Bolzplatz auf dem Weg gebracht werden.

Die Planungen für den Neubau der Amperoase laufen bereits seit knapp einem Jahr. Doch in der Öffentlichkeit hat das Thema erst in den letzten Wochen so richtig Fahrt aufgenommen. Schwimm- und Eislaufvereine beklagen, nicht in die Planungen miteinbezogen worden zu sein.



Stefan Sponer, Vorsitzender der Brucker Wasserratten, befürchtet etwa, dass das neue Hallenbad zu klein konzipiert sei. Um den Schwimmunterricht der Schulen gewährleisten zu können, bräuchte es mehr Bahnen. Auch plädiert Sponer für ein Sportbad mit 50-Meter-Bahnen und variablen Trennwänden, statt eines Freizeit- und Familienbades. Nur so könne man Lehrbetrieb und Publikumsverkehr problemlos vereinen.



Sechs 25-Meter-Bahnen ausreichend

Dem widersprachen jedoch Stadtrat und Stadtwerke-Chef Jan Hoppenstedt. Laut einer Berechnung von OB Erich Raff (CSU) würden die geplanten sechs 25-Meter-Bahnen ausreichen. „Bei optimaler Nutzungsbelegung der sechs Bahnen, könnten sogar 70 zusätzliche Stunden für Schulklassen angeboten werden“, ergänzte Hoppenstedt. Man werde an einem Familienbad festhalten.



Hoppenstedt betont in seinem Vortrag die Dringlichkeit der Projektfortführung. Die Technik des 50 Jahre alten Bades werde immer anfälliger und der damit verbundene Instandhaltungsaufwand immer höher. Schlimmstenfalls müsste das Bad vorzeitig geschlossen werden. Zudem seien die Planungen bereits in einem fortgeschrittenen Stadium, in Kürze werden die Entwürfe der am Wettbewerb teilnehmenden Planungsbüros vorgestellt. Um den Betrieb während der Bauarbeiten auch in der kalten Jahreszeit zu gewährleisten, wird die Errichtung einer Traglufthalle über dem 50-Meter-Becken des Freibads geprüft.



Den Brucker Eislaufvereinen entgegenkommen

Auch den beiden Brucker Eislaufvereinen will die Stadt entgegenkommen. Da bestimmte Versorgungsbereiche des Eisstadions wie Umkleiden und Ammoniak-Anlage zum Kühlen der Eisfläche mit dem Abriss des Hallenbades auch verloren gingen, befürchten Dorothea Heid, Vorsitzende des ERCF, und Claus Limmer, Vorsitzender des EVF, dass zwei Winterperioden komplett wegfallen. „Dies würde das Ende der Vereine bedeuten“, so Limmer. Auf Vorschlag von



Sportreferent Martin Kellerer (CSU) soll noch vor den Abrissarbeiten 2023 ein Gebäuderiegel auf dem benachbarten Bolzplatz errichtet werden, in dem Umkleiden, Duschen und Kältetechnik für das Eisstadion untergebracht sind – und zwar so, dass dieser später auch in den Bau der neuen Eishalle integriert werden kann.

Peter Fischer