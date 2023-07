Kostenlos das Fahrrad mitnehmen in der MVV Buslinie 810

Teilen

Perfekt geeignet: Die Buslinie 810 hat auch einen Halt am Freizeitpark Mammendorf. © walter weiss/ LRA FFB

Mammendorf - In den Sommerferien von 31. Juli bis 11. September wird im Landkreis Fürstenfeldbruck zusammen mit dem MVV und dem Busunternehmen Neumeyr ein Pilotversuch im Öffentlichen Nahverkehr durchgeführt.

Das Verkehrsunternehmen Neumeyr aus Dünzelbach, der Münchner Verkehrsverbund (MVV) und der Verbundlandkreis Fürstenfeldbruck wollen den weiteren Ausbau vernetzter Mobilität mit der erlaubten kostenlosen Fahrradmitnahme in den Sommerferien ermöglichen und testen. Es wird keine tageszeitlichen Sperrfristen geben. Der MVV-TangentialBus 810 ist mit dem Halt am Freizeitpark Mammendorf und den Regionalzugbahnhöfen Mammendorf und Geltendorf an den Endpunkten der S-Bahnlinien S3 und S4 für den Versuch perfekt geeignet.

Regeln für ein gutes Miteinander

Damit alles reibungslos funktioniert, gibt es einige wenige Regeln für ein gutes Miteinander aller Fahrgäste: Je Bus kann vorerst nur ein Fahrrad (keine Lastenfahrräder, Tandems) mitgenommen werden. Nicht mitgerechnet werden Kinderfahrräder oder Klappräder. Das Fahrrad ist im Bereich der Sondernutzungsfläche (Platz beim Einstieg der hinteren Fahrzeugtür) abzustellen und vom Fahrgast zu sichern. Die Verantwortlichen bitten um Verständnis, dass Reisende mit Fahrrad aus Platzgründen nicht einsteigen können oder den Bus verlassen müssen, wenn Fahrgäste mit Rollstuhl, Kinderwagen oder Rollator zusteigen oder bereits im Bus sind. Den Anweisungen des Fahrpersonals ist Folge zu leisten. Zur besseren Auswertung des Pilotversuchs ist vorgesehen, die Fahrgäste mit Fahrrad zu bitten, einen kleinen Fragebogen auszufüllen.

Neue Stabsstelle

Der Pilotversuch „Fahrradmitnahme im Linienbus“ sei ein weiterer Schritt hin zu attraktiver, innovativer und flexibel vernetzter Mobilität, so das Landratsamt. Dazu gehören künftig im Verbund neben dem klassischen ÖPNV auch Mobilitätspunkte mit Sharing-Angeboten, Radverkehr und vielem mehr. Seit 1. Juli firmiert die bisherige Stabsstelle „ÖPNV“ im Landratsamt Fürstenfeldbruck zeitgemäß unter Stabsstelle „Öffentliche Mobilität“. Sie ist neu unter mobil@lra-ffb.de und unter Telefon 08141 519 486 zu erreichen.

red