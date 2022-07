Kostenloser Service für Gröbenzeller: Lastenradverleih

Marina Kinzel (IVG) übergibt das Lastenrad an Bürgermeister Martin Schäfer. © Vuk Latinovic, Fotobude

Gröbenzell – Egal ob Großeinkauf, Fahrt zum Badesee mit Kind und Kegel oder ein kranker Hund, der zum Tierarzt muss – die Gründe, warum Bürger im Alltag oftmals auch für kurze Strecken aufs Auto zurückgreifen sind vielfältig. Dabei können viele dieser Fahrten bequem mit dem Lastenrad erledigt werden.

Da ein solches nicht jedem zur Verfügung steht, bietet die Gemeinde Gröbenzell in Kooperation mit dem Interessensverein Gröbenzell ab sofort ein Lastenpedelec (mit Elekro-Unterstützung beim Treten) kostenlos zum Verleih an.

Das Lastenrad wird zur Hälfte vom IVG, zur anderen Hälfte von unterschiedlichen lokalen Sponsoren finanziert und wurde im Rahmen des Bürgerfestes am Wochenende offiziell an die Gröbenzeller (vertretend hierfür an die Gemeinde, die die Verwaltung übernimmt) übergeben. Das Lastenpedelec Carqon Classic bietet Platz für zwei Kinder und/oder Transportgut bis zu 75 Kilogramm.



Das Gröbenzeller Lastenrad kann nach vorheriger Buchung im Online-Buchungskalender zu den Öffnungszeiten der Bibliothek oder der Gemeindeverwaltung abgeholt werden und ohne Hinterlegung eines Pfands für bis zu drei Tage ausgeliehen und getestet werden. Die genauen Regularien kann man auf der Website der Gemeindeverwaltung einsehen.

