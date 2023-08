Kreisfeuerwehrtag in Jesenwang: Feuerwehrjubiläum und Löschroboter groß gefeiert

Teilen

150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Jesenwang, der Kreisfeuerwehrtag fand aus diesem Anlass heuer dort statt. © Hans Kürzl

Jesenwang – Gefehlt hat eigentlich nur noch der rote Teppich, dann wär der erste Auftritt des Löschroboters LUF 60 endgültig hollywoodreif gewesen.

Doch auch so geriet die Präsentation des 240.000 Euro teuren Löschunterstützungsfahrzeuges spektakulär genug und zu einem Höhepunkt des Kreisfeuerwehrtages. Der fand heuer in Jesenwang statt, wo die örtliche Freiwillige Feuerwehr gleichzeitig ihr Bestehen von 150 Jahren feierte.

Jesenwangs Bürgermeister Erwin Fraunhofer dankte den örtlichen Floriansjüngern. „150 Jahre kann man nicht nur an der reinen Zeit bemessen, sondern jedes Einzelnen.“ Gleichwohl bedarf das auch der Unterstützung mit technischem Gerät. So hebt der neue Löschroboter die Einsatzfähigkeit der Feuerwehren im Landkreis auf ein neues Niveau. Stationiert wird der LUF 60 bei der Freiwilligen Feuerwehr in Germering. „Es ermöglicht die überörtliche Brandbekämpfung in besonderen Objekten und Tiefgaragen“, erklärt Kreisbrandmeister Ric Unteutsch.



Abkühlung gefällig? Fotostrecke ansehen

Möglich ist das unter anderem deshalb, weil das Fahrzeug auf Ketten fährt, angetrieben von einem 140 PS starken Dieselmotor. Und dank eines speziellen Ölbad-Luftfilter kann der LUF 60 auch in komplett verrauchten Bereichen einfahren und per Fernsteuerung betrieben werden. „Beim sogenannten Löschangriff kann das Fahrzeug in Bereiche vordringen, die für Einsatzkräfte zu gefährlich sind“, so noch einmal Kreisbrandmeister Unteutsch erklärend.



Einen ersten, allerdings sehr angenehmen Einsatz, hatte der Löschroboter beim Kreisfeuerwehrtag selbst. Die 360 kleinen Wasserdüsen erzeugten über gut 60 Meter einen Wassernebel, der angesichts von Temperaturen von über 30 Grad für eine mehr als nur willkommene Abkühlung unter den Besuchern sorgte. Bis zu 1.500 Interessierte hatten dem Gelände der Holzbaufirma Schlemmer einen Besuch abgestattet, auf dem der diesjährige Kreisfeuerwehrtag abgehalten worden war.



„Wie vor 110 Jahren“

Zu den Höhepunkte dort zählte eine vom Landtagsabgeordneten Benjamin Miskowitsch launig moderierte Vorführung der Freiwilligen Feuerwehr Jesenwang, wie vor 110 Jahren mit einer Handdruckspritze ein Feuer gelöscht wurde. Dabei erlebten die Zuschauer nicht nur, dass die Alarmierung per Blasinstrument erfolgte. Sondern auch, wie anstrengend das Pumpen von Hand war. Die Handdruckspritze wurde 1913 noch von Pferden gezogen und befindet sich aktuell im Besitz der Jesenwanger Wehr.



Den Kreisfeuerwehrtag rundeten viele Aktionen auch von anderen Blaulichtorganisationen ab, wie Anton Herele als Vorsitzender der Jesenwanger Feuerwehr zufrieden feststellte. BRK, THW und Malteser präsentierten sich ebenso wie die Polizei. Zudem gestaltete sich der Kreisfeuerwehrtag als würdiger Rahmen für die Auszeichnung von zahlreichen Mitgliedern der Jugendfeuerwehr, die erfolgreich eine Leistungsprüfung abgelegt hatten. Nicht wie angekündigt, war Bayerns Innenminister beim Kreisfeuerwehrtag erschienen. Laut Kreisbrandmeister Unteutsch erfolgte die Absage am Abend des Vortages.

Hans Kürzl