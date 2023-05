Kreisräte zu Besuch im Tierheim Maisach

Mehr Platz für Tierschutz

Maisach/Überacker – Leider werden immer wieder Tiere ausgesetzt oder einfach abgegeben, die Gründe dafür sind vielseitig.

Diese Tiere finden dann meist ihren Weg in ein Tierheim. Dort brauchen sie nicht nur Liebe, Futter und Pflege, sondern vor allem Platz.



Unbefriedigende Ausgangslage im Landkreis

Mit der Situation der Tierschutzvereine und mit den Tierauffangstationen im Landkreis – insbesondere dem fehlenden Platz für vorhandene und neue Bewohner – hat sich der Fürstenfeldbrucker Kreistag schon mehrmals beschäftigt. Immer wieder muss er feststellen, dass im Landkreis nur eine unbefriedigende Ausgangslage zu finden ist. Die Kreisräte von UBV, FDP und ÖDP haben jetzt auf Einladung von Andrea Mittermeier, Chefin der Brucker Tierfreunde, die Einrichtung der Tierfreunde Brucker Land in Maisach besichtigt.

Angespannte Situation im Tierheim Maisach

Das Tierheim ist im Wasserwerk der Gemeinde Maisach untergebracht und wird von einer sehr engagierten Gruppe betreut.

Fachleute aus dem Veterinärwesen, dem Handwerk und der Betriebswirtschaft sind ehrenamtlich für das Tierheim tätig. Das Team stößt jedoch mittlerweile an die räumlichen Grenzen der Einrichtung. „Gerade in den Wintermonaten ist die Situation fast nicht mehr tragbar“, sagt Max Keil, Sprecher der Ausschussgemeinschaft UBV, FDP, ÖDP im Kreistag Fürstenfeldbruck, nach der Besichtigung. Eine Umsiedlung des Tierheims auf ein ausgedehnteres Areal sei dringend notwendig, erklärte die Chefin der Tierfreunde, Andrea Mittermeier. Sie berichtete dem Kreisrat von Landkreisen in denen vorbildliche Tierheime entstanden seien.

Es gibt Lösungsansätze

Die Kreisräte Christian Götz und Jakob Drexler wollen sich einerseits nach Möglichkeiten am Fliegerhorst und andererseits nach Einrichtungen im ländlichen Raum umschauen. Daraufhin regte Keil an, in den kommenden Monaten eine Besichtigungsfahrt nach Garmisch durchzuführen. Dort wurde mit viel ehrenamtlichen Engagement ein funktionsfähiges und geräumiges Tierheim eingerichtet. „Für Fundtiere im Landkreis sind die Kommunen zuständig. Man kann also froh sein, wenn ein gut geführtes Heim diese Tiere aufnehmen kann“, erklärt Keil.

red