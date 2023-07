Kreisstraßen-Großbaustelle des Landratsamts in Puchheim und Gröbenzell

Warten ist vorprogrammiert: Das Landratsamt richtet Straßensperren und Umleitungen ein. © Ann Bastarache/PantheMedia

Puchheim/Gröbenzell - Das Landratsamt Fürstenfeldbruck hat entlang der Kreisstraße FFB11 in Puchheim und Gröbenzell insgesamt vier Straßenbaumaßnahmen geplant.

Diese gehen mit zeitweisen Teilsperrungen, einer Einbahnstraßenregelung und großräumigen Umleitungen zwischen Puchheim und Gröbenzell einher. Um die Auswirkungen auf den Straßenverkehr möglichst gering zu halten, wurden alle Großbaustellen auf die Sommerferien gelegt. Vom 31. Juli bis voraussichtlich 10. September besteht in der Gröbenzeller Alpenstraße beidseitig ein absolutes Halteverbot: Busse, die normalerweise die Puchheimer Straße befahren, werden für die Dauer der Großbaustelle über die Alpenstraße umgeleitet. Die Gemeinde Gröbenzell bittet daher alle darum, die Fahrbahnränder der Alpenstraße rechtzeitig zu räumen und ihre Fahrzeuge entsprechend umzuparken. Ab 7. August beginnen die Bauarbeiten in der Puchheimer Straße.

Einbahnstraßenreglung und Sperrung

Deshalb wird eine Einbahnstraßenregelung eingeführt – im Bereich von der Gröbenzeller Straße in Puchheim nach der Einmündung Michl-Ehbauer-Ring bis hin zur Kreuzung Augsburger Straße in Gröbenzell. Dadurch ist die Puchheimer Straße in diesem Bereich voraussichtlich bis 11. September nur einseitig befahrbar, von Puchheim kommend Richtung Ortsmitte Gröbenzell. In der Gegenrichtung ist die Puchheimer Straße auf der gleichen Strecke für den Verkehr gesperrt, eine großräumige Umleitung über Olching und Eichenau ist eingerichtet. Dadurch wird auch der kleine Wertstoffhof in der Puchheimer Straße auf Höhe Hans-Sachs-Straße geschlossen bleiben. Die Einfahrten zur Bernhard-Rößner-Straße (westlich des Gröbenbachs), zum Bienen-, Libellen- und Forellenweg sind jedoch für Anwohner weiterhin möglich. Einschränkungen gibt es lediglich während der Zeit der Asphaltarbeiten.

Bauarbeiten in Puchheim

Im Bereich der Nordendstraße wird ab dem 24. Juli der südliche Kreisverkehr (Nordendstraße / Benzstraße) in Richtung Brücke der Deutschen Bahn saniert. Es gibt eine innerörtliche Umleitung. Vom 31. Juli bis voraussichtlich 3. August wird die Brücke zwischen der Adenauerstraße und Siemensstraße aufgrund von Deckenbauarbeiten voll gesperrt. Ab dem 1. August bis voraussichtlich 18. August wird auch der nördliche Kreisverkehr (Nordendstraße / Lochhauser Straße) saniert. In dieser Zeit ist der Kreisverkehr nur entlang der Nordendstraße durch Ampelregelung befahrbar. Die nördliche Ausfahrt Richtung Josef-Schauer-Straße, sowie die westliche Ausfahrt Richtung Bahnhof sind voll gesperrt.

Busverkehr betroffen

Während der Großbaustelle auf der Puchheimer Straße muss zugleich ab 7. August in der Zweigstraße zwischen Dr.-Werner-Straße und Hans-Sachs-Straße beidseitig ein absolutes Halteverbot eingerichtet werden, damit Feuerwehrfahrzeuge im Notfall schnellen Zugang zu allen Ortsteilen Gröbenzells haben. Auf diesem Teilstück der Zweigstraße bittet die Gemeinde Gröbenzell alle Anwohner, die Fahrbahnränder vor dem 7. August zu räumen. Die an der Puchheimer Straße gelegene Bushaltestelle „Bernhard-Rößner-Straße“ der MVV-Linie 830 entfällt während der gesamten Bauarbeiten. Alle Fahrgäste werden gebeten, vom 31. Juli bis voraussichtlich 10. September auf benachbarte Bushaltestellen auszuweichen und sich über die geänderten Abfahrtszeiten des MVV-Baustellenfahrplans zu informieren.

Während der Bauzeit führen die MVV-Buslinien 830 und 832 in beiden Fahrtrichtungen durch die Alpenstraße. Es ist damit zu rechnen, dass es auf der Umleitungsstrecke der Linie 830 sowie dem regulären Linienweg der Linie 832 erhöhte Verkehrsaufkommen geben wird. Daraus können sich weitere Verzögerungen im Betriebsablauf ergeben. Rechtzeitig vor Beginn des neuen Schuljahres sollen die Straßenbauarbeiten aller Voraussicht nach abgeschlossen sein.

red