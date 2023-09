Kreisverkehr beschädigt und geflüchtet

Der Kreisverkehr wurde erneut beschädigt. © Symbolfoto: Panthermedia/Alex_Schmidt

Germering - Wieder hat es den Unglücks-Kreisverkehr von Germering getroffen. Wie die Polizei am Sonntag, 10. September, festgestellt hat, wurde der Kreisverkehr an der Planegger Straße/ Am Forst durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

„Dabei wurde ein großer Felsbrocken verschoben, das Fundament des Kreisverkehrs aufgerissen und Kieselsteine über den Kreisverkehr verteilt“, erklärt Polizeioberkommissar Andreas Herrmann. Der Schadensverursacher hat sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen, von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen gesucht

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germering unter der Telefonnummer 089 8941570 in Verbindung zu setzen.

pi