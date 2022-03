Kreuzlinger Feld: Bürgerentscheid am 24. April entscheidet über Zukunft

Von: Claudia Becker

Die Briefwahlunterlagen sollen noch vor den Osterferien verschickt werden. Dann heißt es Ja oder Nein. © Symbolfoto: Panthermedia/mrgao

Germering – Nein heißt Ja und Ja heißt Nein. Am 24. April können die Germeringer ihr Kreuzchen setzen. Mithilfe eines Bürgerentscheides soll über die Zukunft der Bebauung des Kreuzlinger Feldes abgestimmt werden. Beide Seiten positionieren sich seit Monaten und werben für das jeweilige Kreuz.

Auf der einen Seite steht die Bürgerinitiative Lebenswertes Germering (BI), die sich, wie Sprecherin Ursula Leis sagt, nicht komplett gegen die Bebauung des Kreuzlinger Feldes ausspricht, sondern „die Planung verhindern möchte, so wie sie aktuell ist.“ Damit wehrt sich die BI vor allem gegen Anfeindungen in den sozialen Medien, sie seien grundsätzlich gegen eine Bebauung. „Das stimmt nicht. Wir wollen, dass die Bürger mehr beteiligt werden“, so Leis. Ein Architekturwettbewerb soll da einen neuen Anfang bringen.



Unterstützung erhält die Bürgerinitiative auch von der Germeringer SPD. In einem Schreiben an die Presse bekunden die Genossen ihre Befürwortung. „Die Bürgerinitiative ‚Lebenswertes Germering‘ stelle sich nicht gegen eine Bebauung des Areals im Germeringer Westen, denn allen Beteiligten sei bewusst, wie dringend bezahlbarer Wohnraum benötigt würde, sagt der Ortsvereinsvorsitzende Helmut Lindauer nach einer Sitzung des Vorstands der Germeringer SPD. Die Initiative fordere vielmehr, dass ein neuer Rahmenplan mit effektiver Bürgerbeteiligung erstellt werde und dass dafür gesorgt werde, dass Themen wie der Klimawandel und die Verkehrswende ernsthaft berücksichtigt würden und dauerhaft bezahlbarer Wohnraum entstehe, so Lindauer weiter.



Liebetruth verspricht sich viel vom Erfolg des Bürgerentscheids

Auch SPD-Fraktionssprecher Daniel Liebetruth verspricht sich viel von einem Erfolg des Bürgerentscheids: „Auf einige Jahre befristeter bezahlbarer Wohnraum verliert nach Ablauf der Bindung seine Wirkung.“ Bei den momentanen Planungen sind für knapp ein Drittel des Wohnraums zeitlich befristete soziale Bindungen vorgesehen. Der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises gelinge es aber beispielsweise, dass dauerhaft bezahlbarer Wohnraum für sechs bis acht Euro pro Quadratmeter geschaffen werde. Dies sei unschlagbar günstig, betont Liebetruth, und mehr als 60 Prozent der Einkommen fielen in die Einkommensgrenzen, die zum Bezug einer solchen Wohnung berechtigten. Durch ein Ja beim Bürgerentscheid wäre die Stadt in der Pflicht, für dauerhaft bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. Der Sprecher der SPD-Fraktion hofft nach den gerichtlichen Auseinandersetzungen rund um das Bürgerbegehren auf eine hohe Beteiligung am Bürgerentscheid. Der Stadtrat hatte das Bürgerbegehren mit den Stimmen von CSU und Freie Wähler (FW) zunächst für unzulässig erklärt. Diese Entscheidung hatte vor Gericht keinen Bestand, so dass die Entscheidung des Stadtrats wieder rückgängig gemacht werden musste.



Um ihren Standpunkt noch weiter zu untermauern, fährt die BI ein gewaltiges Programm auf: Ab dem 6. März soll Germering plakatiert werden, Informationsstände auf den Wochenmärkten folgen (wie Vilgertshofer sie bereits aufgebaut hat) und ab dem 14. März startet eine digitale Vortragsreihe mit jeweils 45-minütigen Vorträgen mit Referenten zu den Themen Klima und Stadtklima, kommunaler und sozialer Wohnungsbau und fahrradfreundliche Infrastruktur über die im Nachgang auch diskutiert werden könne. Den Start macht „Bedeutung von Stadtgrün im Klimawandel“ von Prof. Dr. Stephan Pauleit, TU München, am 14. März um 19 Uhr. Dem Zoom-Meeting beigetreten werden kann unter https://tudelft.zoom.us/j/92237420137?pwd=bFhuL2ZHMGRRdjlWdFVET3FJTi9FZz09. Weitere Informationen sind auf der Homepage der BI zu finden.

Investor meldet sich zu Wort

Aber auch der Investor meldet sich zu Wort und wehrt sich gegen Falschaussagen, die online und im realen Leben kursieren. Auf der Internetseite www.kreuzlinger-feld.de wirbt der Bauträger, die Vilgertshofer Firmengruppe aus Alling und die HI Wohnbau GmbH aus München, für ihr Projekt in Germering: „Ein „Nein“, das für Zukunft steht.“ Rund 600 Wohnungen sollen in mehreren Bauabschnitten am Kreuzlinger Feld entstehen. Von 1- bis 5-Zimmer-Wohnungen ist alles dabei. Bevorzugt sollen diese dann laut Investor auch an Germeringer Bürger verkauft werden – teilweise auch mit einem Nachlass von zwei Prozent. So haben diese auch ein Vorkaufsrecht vor anderen Interessenten. Auf der Homepage Vilgertshofers werden nicht nur Fragen nach der Planung und dem fortschreitenden Prozess geklärt, auch räumt der Allinger Investor mit „falschen Behauptungen“ auf wie er schreibt. Beispielsweise widmet er sich der zu dichten Bebauung oder der Durchlüftung des Quartiers.

Die Germeringer Grünen werden ihr Positionspapier zum Projekt des Kreuzlinger Feldes und dem entsprechenden bevorstehenden Bürgerentscheid in der nächsten Woche vorstellen.



Etwa 6.000 Stimmen braucht die BI, um ihrem Ziel, einer Neuauflage, näher zukommen. Dies setzt aber auch voraus, dass sich nicht mehr Germeringer auf die Seite Vilgertshofers schlagen und mit Nein stimmen. Der Ausgang bleibt weiter spannend. Nun sind die Germeringer gefragt, ihr Kreuzchen zu setzen, in diesem Fall bedeutet ein Ja jedoch ein Nein und ein Nein ein Ja für den weiteren Verlauf des Projekts.

