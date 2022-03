Landkreis FFB: Solidaritäts- und Hilfsaktionen im Überblick

Teilen

In der Tenne des Veranstaltungsforums Fürstenfeld stapeln sich stetig die gesammelten Sachspenden, welche von Freiwilligen an die Polnisch/Ukrainische Grenze gebracht werden. © Becker

Landkreis - Wie kann ich die Menschen in der Ukraine unterstützen? Wer nimmt Sachspenden an, wo kann ich ein Zeichen gegen den russischen Angriff und für Frieden in der Ukraine setzen und welche Spendenkonten helfen vor Ort? Der Kreisbote FFB trägt hier im Ticker laufend die wichtigsten Informationen aus dem Landkreis zusammen.

+++ Ticker-Start: 4. März

Am 24. Februar startete die groß angelegte russische Invasion in der Ukraine. Seit über einer Woche herrscht also Krieg in der Ukraine - Häuser werden zerstört, Menschen sterben, die Not breiten sich aus, Hunderttausende sind auf der Flucht vor Gewalt und Tod. Gleichzeitig breitet sich eine Welle der Solidarität mit den Ukrainern aus. Auch im Landkreis FFB. Mahnwachen wurden organisiert und Spendenaktionen wurden ins Leben gerufen.

Mit mehrere Konvois wurden bereits viele Tonnen Sachspenden an die Polnisch/Ukrainische Grenze gebracht. In der Facebook-Gruppe „Brucker helfen der Ukraine“ wird stetig ein Update der Konvois gegeben aber auch gepostet, was aktuell am nötigsten gebraucht wird. Am heutigen Freitag sind dies: Mehl, Trockenhefe, Öl und Thermoskannen sowie Thermobecher.

Mahnwache, Lichterkette und Demonstration

Wie schon am Freitag, 25. Februar, wird es auch heute weitere Mahnwachen geben. Im Landkreis FFB sind für den 4. März drei Aktionen in drei verschiedenen Städten geplant: Fürstenfeldbruck, Puchheim und Germering. Alle Einzelheiten dazu hier im Artikel.

Kleider-Flohmarkt in der Tenne

Für Sonntag, 6. März, wird in der Tenne ein Kleider-Flohmarkt organisiert. „Ein Großteil der Fläche zur Spendenannahme in der Tenne des Veranstaltungsforums war mit Kleidung blockiert, die momentan nicht in die Ukraine und die Grenzgebiete gebracht wird, weil kein Bedarf mehr an so viel Kleidung besteht“, schreiben die Veranstalter „Subkultur“. Deshalb gibt es am Sonntag, 6. März, von 11 bis 19 Uhr einen Kleiderflohmarkt. Um 17.30 Uhr gibt es als kleines Highlight - eine Kofferversteigerung! Moderiert vom Gastronom und Stadtrat Florian Weber. Mit dem Erlös des gesamten Verkaufs wird medizinisches Material und Medikamente für die Ukraine gekauft.

Hilfe für ukrainische Flüchtlinge in Moldawien

Auch die Unterschweinbacherin Ursula Reisch möchte bis zum 23. März einen Lkw mit Hilfsgütern auf die Reise schicken. Dieser soll vor allem ukrainische Flüchtlinge in Moldawien helfen. Dafür benötigt sie noch Sach- und Geldspenden. Alle Infos dazu HIER in diesem Artikel.

Vor dem 4. März

Über Aktionen und Möglichkeiten zu Helfen, unter anderem von den Gemeinden Alling und Eichenau, aber auch den Bemühungen des Landratsamtes und den Start der Sammelaktion in der Brucker Tenne gibt es HIER einen Artikel.