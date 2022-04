Kultusminister liest im Rahmen des »Welttages des Buches« vor Grundschülern in der Puchheimer Buchhandlung Bräunling

Las den Grundschülern aus dem diesjährigen Welttagsbuch „Iva, Samo und der geheime Hexensee“ vor: Kultusminister Michael Piazolo (links). © Geiger

Puchheim – Büchern wohnt ein gewisser Zauber inne – sie unterhalten und reißen mit, bringen zum Lachen, zum Weinen, schenken Freunde, die man eine Zeit lang begleiten kann, regen die Phantasie an, entführen in fremde Welten.

Um dieses Phänomen gebührend zu würdigen, erklärte die UNESCO 1995 den 23. April zum „Welttag des Buches“, dem weltweiten Feiertag für das Lesen, für Bücher und die Rechte der Autoren.

Auch in Puchheim würdigte man diesen besonderen Tag, wenn auch erst am 27. April. So besuchte Kultusminister Michael Piazolo die Buchhandlung Bräunling und las vor knapp 30 Viertklässlern der Grundschule Puchheim-Süd, der Laurenzer Grundschule-Puchheim-Ort und der Grundschule am Gernerplatz aus dem diesjährigen Welttagsbuch „Iva, Samo und der geheime Hexensee“ von Bettina Obrecht vor.

Die Schüler zeigten sich begeistert von der Geschichte und Piazolos Vorlese-Fertigkeiten, lachten mit der Hauptfigur, dem Hexenkind Iva, das sich gleich im ersten Kapitel seine Kleidung falsch anzieht, weil es aufgeregt ist oder ekelten sich, wenn Ivas Mutter vorschlägt, die Schnecken im Garten in Stachelbeeren zu verwandeln, um daraus Marmelade zu machen.



Fürs Lesen begeistern

Ziel der Vorlese-Aktion war es, die Grundschüler vom Lesen zu begeistern, auch wenn das eigentlich gar nicht nötig sei, immerhin versicherten die anwesenden Kinder dem Minister, dass sie gerne lesen. „Manchmal sogar heimlich in der Nacht“, wie ein Kind zugab. Ein anderes fügte hinzu, dass es „sogar bis 22 Uhr“ gelesen habe, bis das Buch zu Ende war. „Da hat dann aber die Mama geschimpft“, erklärte der Schüler. Doch da gibt es sicherlich schlimmere Gründe um geschimpft zu werden.



Im Rahmen der Aktion „Ich schenke dir eine Geschichte“ von Stiftung Lesen, Börsenverein des Deutschen Buchhandels, cbj Verlag, Deutsche Post und ZDF erhielten die Schüler zudem ein Gratisexemplar des Welttagsbuchs vom Kultusminister überreicht. Aber auch all ihre Klassenkameraden, die nicht ausgelost wurden, um vor Ort den Worten Piazolos zu lauschen, werden in den nächsten Wochen ihr kostenloses Buch erhalten. Genau wie rund eine Millionen weitere Viert- und Fünftklässler deutschlandweit. Wenn man all diese Bücher übereinander stapeln würde, „wäre das viel, viel höher als der höchste Berg der Welt“, erklärte der ebenfalls anwesende Klaus Beckschulte, Geschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels – Landesverband Bayern, den Kindern. Und diese wussten auch prompt die Antwort auf Beckschultes Frage, welcher dies sei – der Mount Everest. Lesen bildet eben.

Maximilian Geiger