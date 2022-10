Kultusminister Michael Piazolo würdigt Engagement von Schülern

Auch das Germeringer Max-Born-Gymnasium war unter den Preisträgern. © Foto: Matthias Balk/Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus

Germering – Es ist eine gute alte Tradition, dass der Landesschülerrat alljährlich einen Wettbewerb für die bayerischen Schülermitverantwortungen auslobt.

Nach zwei Jahren Coronapause konnten in diesem Schuljahr wieder alle Schulen Projektideen zum Motto „Politikverdrossenheit – nein danke!“ einreichen. Die Preisträger organisierten Aktionen zum Weltfrauentag, führten Juniorwahlen durch, organisierten Podiumsdiskussionen, nahmen Politik-Podcasts auf oder brachten sich aktiv bei kommunalpolitischen Fragen ein. Kultusminister Michael Piazolo gratulierte: „Mit Eurem Engagement habt Ihr eindrucksvoll bewiesen: Politikverdrossenheit gibt es bei Euch nicht! Ihr gestaltet mit, Ihr mischt Euch ein und macht Euch stark für eine lebendige Demokratie! Und Ihr seid dabei unglaublich kreativ und wahre Organisationsprofis! Meinen Respekt und meinen großen Dank für Euer wertvolles Engagement!“ Piazolo stellte zudem die Bedeutung der Schülermitverantwortung heraus: „Die Schule ist immer auch ein Lernort für Gesellschaft und Politik. Die demokratisch gewählte Schülermitverantwortung ist dabei ein wesentliches Element, von dem sowohl Schüler profitieren, die selbst in der SMV aktiv sind, als auch ihre Mitschüler. Die Schüler der SMV übernehmen Verantwortung, lernen demokratische Abläufe kennen und üben sie ein. Mit ihrem Engagement gestalten sie Schule aktiv mit und tragen gleichzeitig zu einem guten Miteinander in der Schulfamilie bei.“

Germeringer Schüler ausgezeichnet

Ausgezeichnet wurde unter anderem auch das Germeringer Max-Born-Gymnasium (MBG) für die vielfältigen Aktionen der SMV zum Thema Politik. Das waren ein Spendenlauf für die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen in der Ukraine; Aktionen zu Jahrestagen wie „Reichspogromnacht“, Weltfrauentag oder Anschlag in Halle vom 9. Oktober 2019; Organisation von Podiumsdiskussionen mit Schülervertretern, Lehrervertretern, Elternvertretern und der Schulleitung, beispielsweise zum Thema Diversität.

