Kultur in der Idylle

Bezaubernde Blumen: Walking Acts begrüßen die Besucher auf den Bauerhöfen. © privat

Maisach – Das Kulturfestival „Kunst im Stadl“ findet am 1. und 2. Juli in Anzhofen bei Maisach statt. Dieses Jahr werden im Festivalformat Kunst, Kunsthandwerk, Design und Live-Musik geboten.

Es gibt besondere Aktionen und ein Kinderprogramm. In einer idyllischen Kulisse mit zwei Bauernhöfen inmitten der Natur präsentieren über 100 Künstler exklusives, trendbewusstes bis traditionelles Kunsthandwerk aus ihren Werkstätten und Ateliers.

Aufgrund des neuen Festivalformates gibt es zwei Bühnen mit täglichem Live-Musik-Programm im Hofbiergarten und auf der Naturbühne im Obstgarten. Entspannt werden kann im Liegestuhl unter den Obstbäumen bei einem Cocktail oder in einer der Chillout- Oasen. Eine Bauchrednershow zaubert jedem Besucher ein Lächeln auf die Lippen.

Aktionen wie der Bau einer schamanischen Trommel, oder Himmelsbeobachtungen mit der Sternwarte Gilching, gibt es auf der Aktionswiese.



Das eigene Talent entdecken und ausprobieren kann man in verschiedenen Workshops. Ein Puppentheater sowie ein Bauchladen-Theater begeistert junge Besucher. Im Genussgarten unter Kuppelzelten gibt es verschiedene kulinarische Köstlichkeiten zu genießen.

„Kunst im Stadl“ ist am 1. Juli von 12 bis 20 Uhr und am 2. Juli von 10 bis 18 Uhr in Anzhofen geöffnet. Weitere Informationen und das volle Programm gibt es unter www.kunst-im-stadl.de.

