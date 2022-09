Kunterbunte Travestieshow: Mirage Show mit Gloria Gray am 10. September im PUC

Die Stuttgarter Mirage Show macht am 10. September Halt in Puchheim. © Veranstalter

Puchheim – Die Mirage Show aus Stuttgart – eine Travestie-, Schlager-, Comedy-, Revue- und Tanz-Show in einem – kommt 10. September nach Puchheim in das PUC. Einlass ist um 18 Uhr, die Show beginnt um 20 Uhr.

Während den Showteilen kümmert sich die Brotspielerei um das leibliche Wohl. Zu Gast sind die branchenbekanntesten Künstler aus TV und den Revue-Häusern wie dem Hamburger Pulverfass. Stargast an diesem Abend ist Gloria Gray.

Allround-Talent Gloria Gray

Die vielseitige und umtriebige Gray aus Bayern ist seit über 35 Jahren als Entertainerin weltweit aktiv. 1992/1993 wurde sie durch die wöchentliche SAT.1-Comedy Show „Halli Galli“ weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. Als Performerin, Unternehmerin, Model, Sängerin, Autorin oder Moderatorin ist die „in alle Richtungen üppige Gloria“ kaum zu übersehen.Ob in Varieté-Spektakel mit Sterneköche, auf Bühnen-Tournee mit Tom Gerhardt, auf der Theaterbühne mit Marianne Sägebrecht, als Dompteurin mit fünf ausgewachsenen Tigern in Münchens Varieté am Platzl oder in zahlreichen Gala-Shows hinterlässt Gray einen bleibenden Eindruck. In Joseph Vilsmaiers Kino-Epos „Marlene“ stand sie als Revue-Göttin Mae West in den Paramount-Studios Hollywood vor der Kamera. Gray ist immer wieder mit eigenen, verschiedenen Bühnenprogrammen auf Tour, aber auch als Bühnen Gast in anderen Projekten zu erleben.



In der Mirage Show wechseln sich Comedy ab mit Musicaldarbietungen und Tanzeinlagen. Es gibt glitzernde Kostüme und glamouröses Make-Up, gute Unterhaltung und beste Laune.



Karten gibt es über www.reservix.de, sowie www.eventim.de, oder direkt bei der Veranstalterin Tanja Silzer 015202036642.

Gewinnspiel

Der Kreisbote verlost 3x2 Eintrittskarten für den 10. September. Wer gewinnen will, sollte ab sofort und bis 7. September das Gewinnspielformular unter www.kreisbote.de/gewinnspiele ausfüllen. Gewinner werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir wünschen Ihnen viel Glück!

