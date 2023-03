Landkreis Fürstenfeldbruck als FSME Risikogebiet eingestuft

Vorsicht vor FSME: Zecken können besonders im Frühjahr, Sommer und Herbst die Krankheit übertragen. © Erik_Karits/PantherMedia

Landkreis Fürstenfeldbruck – Der Landkreis Fürstenfeldbruck wird ab März 2023 als FSME-Risikogebiet geführt.

Der Grund dafür ist das vermehrte Auftreten von FSME-Erkrankungen im Landkreis Fürstenfeldbruck und insbesondere seiner Nachbarlandkreise in den letzten 5 Jahren. Diese liegen den Berechnungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Definition eines FSME-Risikogebietes zugrunde. Die Übertragung des FSME-Virus auf den Menschen erfolgt durch infizierte Zecken. Im Mittel tragen in FSME-Risikogebieten 0,1 bis 5 Prozent der Zecken FSME-Viren in sich. In sehr seltenen Fällen kann die FSME-Übertragung auch über die Rohmilch infizierter Tiere erfolgen. Menschen untereinander stecken sich nicht mit FSME an.

Risiko besonders im Frühjahr, Sommer und Herbst

Zecken halten sich vor allem in hohem Gras, Gebüsch oder Laub auf und oftmals bleibt ein Zeckenstich zunächst unbemerkt. Deshalb ist es wichtig, sich vor dem Aufenthalt in der Natur entsprechend zu schützen und abends nach Zecken abzusuchen. Auch Haustiere können Zecken in die Wohnung bringen. FSME kann ganzjährig auftreten, besonders jedoch im Frühjahr und Sommer bis in den Herbst hinein. In dieser Zeit sollte auch ohne Erinnerung an einen Zeckenstich verstärkt bei Erkrankungen mit 2-phasigen Krankheitsverlauf an FSME gedacht werden.

FSME Verlauf

Zunächst treten grippeähnlichen Beschwerden auf, gefolgt von einem mehrtägigen symptomfreien Intervall. Hiernach kann es zu den spezifischen neurologischen Erscheinungen der FSME (Hirnhautentzündung, Gehirn- oder Rückenmarksentzündung) kommen. Ein hoher Anteil der Infektionen verläuft jedoch asymptomatisch oder die zweite Krankheitsphase bleibt aus. Schwere Verläufe treten besonders bei älteren Erwachsenen auf, aber auch Kinder sind gefährdet.

Impfung bietet umfassenden Schutz

Die FSME-Impfung wird von der Ständigen Impfkommission für alle Personen, die in den FSME-Risikogebieten gegenüber Zecken exponiert sind und für Personen, die durch FSME beruflich gefährdet sind, empfohlen. Die Impfung bietet einen wirksamen Schutz. In der Regel sind drei Impfungen in einem Zeitraum von maximal 15 Monaten notwendig, um den vollen Impfschutz zu erreichen. Der Impfschutz hält dann mindestens drei Jahre. In Bayern wird die FSME-Impfung in der Regel für alle bayerischen Versicherten von den Krankenkassen übernommen.

