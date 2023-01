Schul-Prämien-Programm: Der Landkreis Fürstenfeldbruck ehrte insgesamt 13 Schulen

Teilen

Nach langer Corona-Pause konnte die Preisverleihung dieses Jahr wieder „live und in Farbe“ stattfinden. Hier wurden die Schüler des Viscardi-Gymnasiums von der stellvertretenden Landrätin Martina Drechsler geehrt. © Nicole Burk

Fürstenfeldbruck – Am Mittwoch ehrte die stellvertretende Landrätin Martina Drechsler den Gewinner des Prämien-Programms des Jahres 2022 sowie alle teilnehmenden Schulen.

Die feierliche Zeremonie fand in des Mensa des Viscardi-Gymnasiums statt, das für das Projekt „Ukraine-Hilfe“ mit dem ersten Preis ausgezeichnet wurde. „Ich finde diesen Wettbewerb toll“, begrüßte Schulleiter Walter Zellmeier alle anwesenden Gäste. „Denn hier geht es darum zu zeigen, wer anderen Menschen etwas Gutes tut und auf die Umwelt achtet.“ Es sei eine fantastische Gelegenheit zu präsentieren, was alles an den Schulen gemacht wird und welche Werte vermittelt werden.

Landrätin lobt Schüler und Lehrer

Seit vielen Jahren fördert der Landkreis Fürstenfeldbruck mit dem Prämien-Programm besondere Projekte der landkreiseigenen Schulen. Rund 10.000 Euro werden hierfür bereit gestellt. Insgesamt haben sich 13 Schulen beworben und ihre Projekte für das Schuljahr 2021/2022 eingereicht. Die stellvertretende Landrätin Martina Drechsler lobte das große Engagement der Schüler und Lehrkräfte ohne deren großen Einsatz die Projekte nie gelingen würden. Zudem seien die vorgestellten Themen immer sehr vielfältig, so dass die Jury jedes Mal wieder eine schwierige Aufgabe vor sich habe. Neben Martina Drechsler entscheiden die Kreisräte Waltraut Wellenstein, Max Keil, Bettina Betz sowie der Schulreferent Christian Stangl über die Vergabe der Prämien.

Viscardi-Gymnasium als Sieger prämiert

Als Gewinner gingen die Schüler des Brucker Viscardi-Gymnasiums hervor. Für ihre „Ukraine-Hilfe“ gab es nicht nur den ersten Platz, sondern auch ein Preisgeld im Wert von 1.800 Euro. Die Jury zeichnete die Schule wegen ihres großen Engagements für Flüchtlinge des Ukraine-Krieges aus. Zum Projekt: Kurz nach dem Kriegsausbruch wurden am Viscardi-Gymnasium innerhalb einer Woche Spendenläufe organisiert und Sponsoren gesucht, die einen festen Geldbetrag pro gelaufener Runde zahlen. Alle 800 Viscardi- Schüler machten mit, so dass am Ende 7.000 Kilometer auf der Leichtathletikbahn,18.1421 Runden, 16 Stunden und eine Gesamtspendensumme von fast 61.500 Euro zusammenkamen.

Der Kreisbote berichtete im April über die Aktion, mehr dazu gibt es hier.

Platz zwei belegte die Eugen-Papst-Schule Germering und mit dem dritten Platz wurden sowohl die Berufsschule Fürstenfeldbruck als auch das Max-Born-Gymnasium ausgezeichnet. Die Prämie in Höhe von 10.000 Euro wurde unter den teilnehmenden Schulen aufgeteilt.

Nicole Burk