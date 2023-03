Schüler aus Grafrath und Gröbenzell nehmen erfolgreich an „Jugend Forscht“ teil

Bauten eine Redox-Flow-Batterie: Julia Trapp und Alexander Christian Trapp aus Grafrath. © DRAEXLMAIER cc

Landkreis - Mit einer Schlierenkamera forschte sich ein Gröbenzeller ins Bundesfinale von Deutschlands bekanntestem Nachwuchswettbewerb. Zwei Grafrather gewannen mit einer Redox-Flow-Batterie einen Sonderpreis.

Vilsbiburg – Zum Abschluss von drei Wettbewerbstagen wurden in einer feierlichen Siegerehrung die Gewinner von Jugend forscht Bayern 2023 geehrt. Die zehn Landessieger vertreten den Freistaat im Mai beim großen Bundesfinale von Jugend forscht in Bremen. Prof. Dr. Michael Piazolo, Bayerischer Staatsminister für Unterricht und Kultus und zugleich Schirmherr von Jugend forscht Bayern, betont: „Man sieht es an den eingereichten Projektideen deutlich: Die Schülerinnen und Schüler haben Forschergeist, Durchhaltevermögen und natürlich Talent. Ich bin begeistert von der wissenschaftlichen Tiefe und auch von dem praktischen Bezug der Projekte. Mit unserer gezielten MINT-Förderung an den Schulen wecken wir bei den Jugendlichen Begeisterung für die Naturwissenschaften. Der Wettbewerb ,Jugend forscht‘ ist hierzu eine perfekte Ergänzung und Motivation. Daher auch mein Dank an alle Lehrkräfte, die ihre Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme am Wettbewerb motiviert und die Projekte mit Rat und Tat begleitet haben.“



Sonderpreis und Ladessieger

Eine besondere Ehre wurde Julia und Alexander Christian Trapp aus Grafrath zuteil. Ihre Arbeit „Bio-Power: Entwicklung einer biochemischen Redox-Flow-Batterie“ ehrte Ministerialdirigent Adolf Schicker stellvertretend für Staatsminister Piazolo mit dem Sonderpreis des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus für das beste interdisziplinäre Projekt. In einer Redox-Flow-Batterie ist die elektrische Energie in zwei voneinander getrennten Elektrolyten gespeichert. Julia und Alexander waren im ersten Moment überwältigt von der hohen Auszeichnung. „Alle Projekte waren ziemlich gut. Wir konnten im ersten Moment gar nicht glauben, dass wir den Sonderpreis gewonnen haben“, sagte der 18-jährige Alexander. Besonders begeistert hat die Geschwister die Atmosphäre bei Jugend forscht Bayern. „Es war gar nicht wie ein Wettkampf. Alle haben sich gegenseitig geholfen und gelobt“, erzählt Julia.

Henry Hill überzeugte mit einer Schlierenkamera. © DRAEXLMAIER cc

Neben den zwei Grafrathern war ein Olchinger erfolgreich bei dem Wettbewerb. Henry Hill (18) vom Gymnasium Gröbenzell konstruierte selbst einen Fotoapparat für die sogenannte Schlierenfotografie. Damit machte er die Unterschiede von Dichten in der Atmosphäre sichtbar. Er überzeugte die Jury im Fachgebiet Physik.



Weiter geht es in Bremen

Der diesjährige Wettbewerb „Jugend forscht“ für die Altersstufe 15 bis 21 Jahre steht unter dem Motto „Mach‘ Ideen groß!“. Hierzu konnten Einzel- oder Gruppenbeiträge in einem der sieben Fachgebiete „Arbeitswelt“, „Biologie“, „Chemie“, „Geo- und Raumwissenschaften“, „Mathematik/ Informatik“ und „Physik“ und „Technik“ eingereicht werden. Die ausgezeichneten Landessieger können sich über Geld- und Sachpreise freuen. Die Preise sollen die herausragende Förderung von naturwissenschaftlichem Denken und Forschergeist an Schulen würdigen. Die diesjährigen Landessieger werden ihre Projekte vom 18. Mai bis 21. Mai beim Bundeswettbewerb in Bremen präsentieren.

red