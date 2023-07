Landkreis ist Mobilitätssieger

875 MVV-Haltepunkte ermöglichen innerhalb des Landkreises eine flächendeckende Mobilitätsversorgung. © walter weiss/LRA FFB

Landkreis Fürstenfeldbruck - Für den MVV-Landkreis Fürstenfeldbruck gibt es allen Grund zur Freude: Spitzenreiter bei der Erreichbarkeit von Bus und Bahn in den deutschen Landkreisen (ohne kreisfreie Städte) ist Fürstenfeldbruck mit 99,16 Prozent.

Das geht aus einer am 26. Juni veröffentlichten Analyse des Bundesinstituts für Bau, Stadt- und Raumforschung (BBSR) hervor. Das BBSR legt für die Analyse den Anteil der Bevölkerung zugrunde, der innerhalb eines Radius‘ von 600 Metern Luftlinie bis zu einer Bushaltestelle oder 1.200 Metern bis zu einem Bahnhof lebt. Dabei müssen die Stationen werktags mindestens zehn Fahrten pro Richtung anbieten.

Endlicher Erster

Vor knapp zwei Jahren zeigte bereits eine Untersuchung des Verkehrsbündnisses „Allianz pro Schiene“ im bundesweiten Vergleich zur Erreichbarkeit des Öffentlichen Nahverkehrs aller 294 deutschen Landkreise, dass Fürstenfeldbruck auf Platz Zwei und innerhalb des Freistaates Bayern auf Platz Eins landete. Seitdem hat sich in Sachen Fahrgastservice und Leistungsangebot einiges getan. So wurde zum Fahrplanwechsel im Dezember 2021 im östlichen Landkreis das Angebot durch bessere Betriebszeiten, dichtere Takte und mehr Haltestellen weiter optimiert: 60 Prozent mehr Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) in Eichenau, Olching und Puchheim und 40 Prozent mehr in Germering.

Der MVV als Partner

Landrat Thomas Karmasin freut sich sehr über die guten Nachrichten für seinen Landkreis, der in den Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) integriert ist und sagt: „Für uns ist das die Bestätigung einer kontinuierlichen Arbeit in den letzten Jahren und Jahrzehnten, die – in bewährter Zusammenarbeit mit dem MVV – inzwischen immer mehr Früchte trägt. Im vorliegenden Fall handelt es sich zwar um ein Ranking der Landkreise in Deutschland. Nicht vergessen darf man dabei allerdings, dass auch unsere Städte und Gemeinden daran einen erheblichen Anteil haben. Sei es durch die direkte Gegenfinanzierung einzelner Ortsverkehre oder den finanziellen Anteil über die Kreisumlage.“

„Harmonisches Miteinander von Wirtschaftlichkeit, Klimaschutz und sozialen Aspekten gewährleisten“

Karmasin verweist in diesem Zusammenhang auf die „äußerst angespannte Haushaltslage“, spricht aber im gleichen Atemzug von der „Verpflichtung beim Nahverkehrsangebot im Sinne der Kommunen ganz genau hinzuschauen, was aktuell und künftig noch machbar und finanzierbar ist.“ Es gehe um „ein vernünftiges Augenmaß“, wenn man ein harmonisches Miteinander „von Wirtschaftlichkeit, Klimaschutz und sozialen Aspekten“ gewährleisten wolle. Interessant sei in diesem Zusammenhang, dass es mittlerweile kaum noch eine Buslinie gebe, die nicht „mit automatischen Fahrgastzählsystemen ausgestattet“ sei. Der Landkreis habe „nun endlich die Möglichkeit, rasch und regelmäßig die Akzeptanz der einzelnen ÖPNV-Angebote sowie deren gegebenenfalls dynamische Entwicklung linienscharf zu prüfen“, sagt Karmasin, der den Nutzen für Bürger und Wirtschaft betont.

Mobilitätspunkte als nächster Schritt

Aktuell dreht der Landkreis Fürstenfeldbruck das Mobilitätsrad mit dem in dieser Form bisher einmaligen Projekt „Mobilitätspunkte“ weiter, um in Zukunft noch besser, flexible, vernetzte und alltagstaugliche Fahrten im öffentlichen Raum anbieten zu können: Mithilfe der Ergänzung bestehender Infrastrukturen durch ein vielfältiges Radverkehrsangebot und der Vernetzung von Sha-ringangeboten (Fahrrad, Auto, Elektro-Scooter) entstehen in den Jahren 2023 und 2024 in zehn Landkreis-Kommunen schrittweise so genannte„Mobilitätspunkte“ und „Radpunkte.“

