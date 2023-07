Landratsamt veröffentlicht Faltblatt mit wichtigen Hinweisen und Tipps für heiße Tage

Bei großer Hitze ist es besonders wichtig, zu verhindern, dass zu viel Wärme nach innen dringt. © HayDmitriy/PantherMedia

Landkreis Fürstenfeldbruck - Der Klimawandel stellt die gesamte Gesellschaft auf die Probe. Insbesondere Senioren sind oft stärker als andere betroffen.

In diesem Zusammenhang finden seit Mitte Juni kostenfreie Vorträge rund um das empfohlene Verhalten an Hitzetagen in Seniorenclubs statt. Diese wurden auf Initiative des Kreis-Klimaschutzmanagements organisiert.



Maisacher Senioren wurden informiert

Mit dem Fortschreiten des Klimawandels steigt auch im Landkreis die Wahrscheinlichkeit für extreme Hitzeereignisse. Dabei stellen lang anhaltende Hitzewellen, bei denen tagsüber Lufttemperaturen von über 30 Grad erreicht werden und es auch nachts nicht unter 20 Grad abkühlt, eine große Belastung für den menschlichen Organismus dar. Insbesondere für ältere Menschen sowie für Menschen mit Vorerkrankungen bedeutet dies ein höheres Risiko für gesundheitliche Beeinträchtigungen.

Am 22. Juni hielt eine Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes beim Seniorenclub in Maisach einen Vortrag und betonte unter anderem die Wichtigkeit, ausreichend zu trinken und körperliche Arbeiten oder Sport auf den frühen Morgen oder in den Abend zu legen.

Stadtbewohner sind stärker

Auch das richtige Lüften während der Nacht und Verdunkeln der Wohnräume am Tag helfen. Da unsere Gesellschaft immer älter wird, steigt dadurch die Zahl derer, die an durch Hitze hervorgerufenen Symptomen leiden. Stadtbewohner sind dabei stärker belastet als die ländliche Bevölkerung. Die mit Beton und Asphalt versiegelten Flächen speichern tagsüber die Hitze und strahlen diese nachts wieder ab. Die dichte Bebauung sorgt zudem für Windstille und verhindert ein Ableiten der Wärme. Es entstehen Wärmeinseln mit zwei bis drei Grad Temperaturunterschied zum Umland. Das körpereigene Kühlsystem muss vermehrt Anstrengungen unternehmen, um die normale Körpertemperatur von etwa 37 Grad zu halten.



Dehydrierung vermeiden

Die zusätzliche Belastung des Herz-Kreislaufsystems sowie ein möglicher Flüssigkeitsmangel durch verstärktes Schwitzen können zu hitzebedingten Erkrankungen wie etwa Erschöpfung, Krämpfe, Hitzschlag oder Austrocknung führen. Dieser Prozess vollzieht sich oft über einen längeren Zeitraum und ist oft auf den ersten Blick nicht auf Hitze zurückzuführen. Auch die akuten Folgen von Hitzebelastungen wurden während des Vortrags erwähnt. Das richtige Verhalten wurde erklärt.



Infofalttblatt vom Landratsamt

Ein passendes Faltblatt, der den Vortrag und alle Tipps zusammenfasst, können auf der Homepage des Landratsamtes kostenfrei unter www.lra-ffb.de heruntergeladen werden. Ab Juli wird die Broschüre in geringer Stückzahl sowohl im Landratsamt Fürstenfeldbruck, im Gesundheitsamt Fürstenfeldbruck, bei allen Rathäusern der Städte und Gemeinden innerhalb des Landkreises, in Apotheke, Arztpraxen und anderen ausgewählten Stellen ausliegen.

red