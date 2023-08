Landtagskandidaten Ulrich Bode und Daniel Liebetruth diskutieren „Digitale Bildung“

Von: Hans Kürzl

Diskutierten über digitale Bildung: Daniel Liebetruth (links) und Ulrich Bode. © Hans Kürzl

Germering – Digitale Bildung muss digitales Tempo annehmen. Darin sind sich der Gymnasiallehrer Daniel Liebetruth und der IT-Berater Ulrich Bode allein schon wegen ihrer beruflichen Erfahrungen einig. Als Kommunalpolitiker und Landtagskandidaten mahnen sie Veränderungen an. Eine gemeinsame Diskussionsrunde war weniger Wahlkampf als Erfahrungsaustausch. Politisch wird es dennoch.

Das zeigt die Bestandsaufnahme zu Beginn. IT (Informationstechnik) sei lange Zeit eher hobbymäßig hochgezogen worden, so Bode, IT-Referent im Kreis und in Eichenau. „Lehrplan vom Ministerium, Ausstattung von den Kommunen.“ Das sei auch noch zweigeteilt: Für Grund- und Mittelschulen sind die Kommunen zuständig, für Realschulen und Gymnasien der Kreis. Kritisch merkt Bode an, dass sich der Freistaat bei Vorgaben zurückhält. „Damit gibt er Verantwortung ab, die Kommunen müssen zahlen.“ Auch für Systemadministratoren, von denen es laut Liebetruth zu wenig gibt – nach seinen Angaben vier für 18 weiterführende Schulen. „Dann muss man schon mal mitten im Unterricht feststellen, dass nichts mehr geht“, so der Lehrer am Max-Born-Gymnasium. Es sei nicht motivierend, den Unterricht immer mit einem analogen Plan B planen zu müssen. Liebetruths Idee: „IT-Leute direkt an jeder Schule.“



„KI wird immer besser“

Der Künstlichen Intelligenz (KI) nehmen Bode wie Liebetruth den Schrecken. Bode verweist auf Suchmaschinen, die auf ähnlichem Prinzip beruhen würden. „KI wird immer besser“, sagt er. Und Liebetruth erzählt von Gesprächen mit Schülern: „Die sagen dann schon, wie praktisch das mit KI ist.“ Mit einheitlicher technischer Ausstattung an den Schulen sei es aber einfacher, sich mit KI zu befassen und den Gebrauch im und für den Unterricht einzubremsen. Damit verbunden ist die Forderung nach Anpassung der Lehrmittelgestaltung an moderne Gegebenheiten. „Selbst die digitalen Bücher orientieren sich immer noch zu sehr an der Papierversion“, findet Bode und Liebetruth ergänzt: „Bloße Faktenvermittlung, keine Lernsoftware, die Schüler unterstützt.“ Jürgen Biffar, der als Gast der Diskussion beiwohnt, ist skeptisch, dass sich etwas ändert. Mit seiner Stiftung für digitale Bildung entwickelt er Lernsoftware. Der Bedarf wachse ständig, aber Biffar stellt fest: „Es ist sehr zäh.“ Kultusministerien hätten bei der Entwicklung von digitalen Lerninhalten eine Abschottungshaltung entwickelt. „Nicht nur in Bayern.“ Außerdem würden Juristen mitmischen, die wiederum von Bildungsinhalten wenig Ahnung hätten. „Dazu kommen Datenschützer mit ihren ganzen Bedenken.“

Dennoch wollen die beiden Kandidaten für den Fall ihrer Wahl Veränderungen versuchen. Liebetruth wünscht sich mehr Unterstützung der Lehrkräfte bei der Entwicklung eigenständiger digitaler Inhalte. Bode will das Analoge entrümpeln: „Der Schulranzen muss digital werden, weg von schweren Büchern.“ Es müsse Sorge getragen werden, dass die Technik auf dem neuesten Stand gehalten wird. „Das muss funktionieren“, sagt Bode. Mit Liebetruth ist er sich einig: „Dafür ist allein der Freistaat in der Verantwortung.“ Kommunen müssten davon entlastet werden.

